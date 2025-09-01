Các chuyên gia từ Đại học Kingston (Anh) cho biết, người có vòng cổ lớn so với vóc dáng dễ gặp các vấn đề sức khỏe nguy hiểm.

Nguyên nhân là vòng cổ phản ánh lượng mỡ tích tụ ở phần trên cơ thể. “Mỡ quanh vùng cổ và vai giải phóng axit béo vào máu, gây rối loạn kiểm soát cholesterol, đường huyết và nhịp tim”, các giảng viên sinh hóa học - Tiến sĩ Ahmed Elbediwy và Tiến sĩ Nadine Wehida, giải thích.

Họ cho rằng vòng cổ là chỉ số thay thế cho mỡ nội tạng - loại mỡ bọc quanh cơ quan nội tạng, rất có hại cho sức khỏe. Bằng chứng về mối liên hệ này rất đáng chú ý: Người có cổ dày dễ mắc bệnh tim như tăng huyết áp, rung nhĩ và suy tim.

Bạn có thể dự đoán phần nào sức khỏe thông qua việc đo vòng cổ. Ảnh minh họa: Cbndeals

Rung nhĩ là vấn đề đáng lo ngại nhất, gây rối loạn nhịp tim, giảm lưu thông máu, có thể dẫn đến hình thành cục máu đông và đột quỵ. Về lâu dài, sự mất cân bằng này có thể khiến tim suy yếu. Vòng cổ lớn cũng liên quan đến bệnh mạch vành - tình trạng động mạch bị hẹp, làm tim thiếu oxy.

Không chỉ tim, người có cổ dày còn đối mặt với nguy cơ cao mắc tiểu đường type 2 - căn bệnh gây tổn thương lâu dài như mù lòa hoặc cắt cụt chi. Ngoài ra, vòng cổ lớn cũng liên quan đến ngưng thở khi ngủ, tình trạng hơi thở bị gián đoạn vào ban đêm, khiến người bệnh mệt mỏi và tăng áp lực lên tim, đồng thời làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông do buồn ngủ.

Vòng cổ bao nhiêu là nguy hiểm?

Bạn có thể dùng thước dây đo quanh phần hẹp nhất của cổ, không siết chặt. Các chuyên gia cảnh báo: Nam giới có vòng cổ từ 43cm trở lên, nữ giới từ 36cm trở lên có nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Điều đáng ngạc nhiên là rủi ro này vẫn tồn tại ngay cả khi chỉ số BMI bình thường.

“Bạn có thể có cân nặng bình thường theo thước đo truyền thống, nhưng vẫn có nguy cơ sức khỏe do vòng cổ. Mỗi cm tăng thêm vượt ngưỡng sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong và nhập viện”, nhóm tác giả nói.

Nếu vòng cổ quá chuẩn, bạn không cần hoảng sợ nhưng nên chú ý. Đây chỉ là một yếu tố trong bức tranh sức khỏe tổng thể, nhưng lại thường bị bỏ qua. Tin tốt là vòng cổ có thể thu nhỏ nhờ tập luyện, ngủ đủ và chế độ ăn lành mạnh.

“Bài tập tim mạch kết hợp tập tạ giúp giảm mỡ phần trên cơ thể. Giấc ngủ chất lượng hỗ trợ điều hòa trao đổi chất và phục hồi. Chế độ ăn nhiều đậu, trái cây và rau củ cung cấp dinh dưỡng thiết yếu mà không dư thừa calo”, các chuyên gia khuyên.

Trong khi chúng ta luôn tìm kiếm cách dự đoán và phòng ngừa bệnh tật, có lẽ manh mối đơn giản lại nằm ở chiếc cổ của bạn.