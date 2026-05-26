Theo báo Washington Post, ông Trump, gần 80 tuổi và là vị tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất từng nhậm chức hôm nay (26/5) sẽ đến Trung tâm Y tế quân sự quốc gia Walter Reed để khám sức khỏe định kỳ lần 3 trong vòng 13 tháng. Các lần khám trước đó của ông Trump diễn ra vào tháng 4 và tháng 10/2025.

Trong khi Nhà Trắng có một đội ngũ y tế túc trực 24/7 có thể chăm sóc riêng cho tổng thống nếu cần, Walter Reed có cơ sở vật chất để chụp chiếu tiên tiến và các quy trình khác. Nhà Trắng cho biết thêm kể từ tháng 1, ông Trump cũng đã đến nha sĩ ở bang Florida 2 lần để làm sạch và chăm sóc răng miệng định kỳ. Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định tổng thống đang có “sức khỏe tuyệt vời".

Sức khỏe và thể lực của Tổng thống Trump là trọng tâm trong bản sắc chính trị của ông, một phần vì ông liên tục viện dẫn điều đó khi tìm cách biến những nghi ngờ dai dẳng về tuổi tác của mình thành điểm mạnh. Khi vận động tranh cử vào các năm 2023 và 2024, ông Trump luôn tìm cách ca ngợi sự dẻo dai của bản thân, đặc biệt lúc so sánh với đối thủ Joe Biden. Khi đó, ông Trump thường xuyên khoe kết quả các bài kiểm tra nhận thức trong khi công kích đối thủ là “Joe ngủ gật”.

Tuy nhiên, với tư cách là một tổng thống lớn tuổi, ông hiện phải đối mặt với một số câu hỏi tương tự từng đeo bám người tiền nhiệm Biden, cụ thể là liệu ông có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để thực hiện nhiệm vụ của tổng tư lệnh hay không.

Các bác sĩ độc lập đã đặt câu hỏi tại sao tay của ông Trump lại bị bầm tím nhiều lần, tại sao chân ông bị sưng và liệu tình trạng buồn ngủ không thường xuyên của ông có phải là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn hay không? Họ cho rằng những lời giải thích từ Nhà Trắng là không thỏa đáng.

Jonathan Reiner, bác sĩ tim mạch lâu năm của cựu Phó tổng thống Dick Cheney cho biết: "Nhà Trắng dường như không muốn thừa nhận bất kỳ vấn đề sức khỏe nào liên quan tới đương kim tổng thống, nhưng người già thường gặp các vấn đề về sức khỏe và ông Trump cũng đã gần 80 tuổi".

Công chúng cũng nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của người đứng đầu đất nước. Một cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News-Ipsos được thực hiện vào tháng trước cho thấy, 40% người Mỹ cho rằng ông Trump đủ minh mẫn để làm tổng thống, giảm so với 47% hồi tháng 9/2025. 44% người Mỹ thấy ông Trump có đủ sức khỏe thể chất để đảm nhiệm công việc này, giảm so với 54% hồi tháng 9 năm ngoái.