Thành ủy Hà Nội sáng nay tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/10 với sự tham dự của 550 đại biểu.

Về công tác nhân sự, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã hoàn thiện các đề án, phương án nhân sự trình Bộ Chính trị xem xét.

Ông Hà Minh Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thành

Theo thông báo, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với phương án số lượng nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ TP gồm 75 người, Ban Thường vụ gồm 17 người và Thường trực Thành ủy có 5 người. Phương án nhân sự này bảo đảm cơ cấu hợp lý, đổi mới, có tính kế thừa và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt chú trọng cán bộ khoa học - công nghệ và cán bộ nữ.

Đáng chú ý, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18 sẽ là Đại hội “không giấy tờ”, ứng dụng hệ thống iCabineT trên thiết bị di động cho các đại biểu tham dự nhằm tích hợp mã định danh QR, sơ đồ vị trí, văn kiện số hóa và trợ lý ảo hỗ trợ tra cứu, góp phần hiện đại hóa, tiết kiệm và thân thiện môi trường.

Về nội dung văn kiện, dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65-70%, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại của người dân, tổng số nhà ở xã hội hoàn thành khoảng 120.000 căn, tỷ lệ số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt 80% trở lên...

