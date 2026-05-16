Nữ influencer nổi tiếng Virginia Fonseca thông báo hôm thứ Sáu trên Instagram – nơi cô có 54,8 triệu người theo dõi – rằng mối quan hệ với Vinicius Junior đã chính thức chấm dứt.

Thông tin này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi chính Virginia đăng ảnh cô có mặt trên khán đài sân Santiago Bernabeu để cổ vũ Vinicius trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0.

“Tôi sẽ luôn cho phép bản thân được sống thật. Sống một điều gì đó chân thành, không sợ hãi, không tính toán và không đánh mất con người thật của mình”, cô mở đầu thông báo kèm theo bức ảnh của hai người.

Virginia thông báo chia tay Vinicius. Ảnh: E.P

Cô tiếp tục chia sẻ, dù không nói rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến chia tay: “Trong suốt thời gian ở bên nhau, tôi đã dành rất nhiều tâm huyết, giống như cách mình luôn dốc toàn lực cho mọi điều trong cuộc sống.

Từ trước đến nay tôi luôn làm việc chăm chỉ, tập trung vào ước mơ và trách nhiệm của bản thân. Nhưng tôi cũng là một người phụ nữ, và đã cho phép bản thân sống với tình cảm này mà không dựng lên rào cản nào, luôn trân trọng sự tôn trọng vốn phải có trong mọi mối quan hệ.

Tôi đã học được rằng trong cuộc sống, có những điều không thể đem ra mặc cả với chính mình. Vì thế, khi mọi thứ không còn phù hợp nữa, tôi chọn đủ trưởng thành để khép lại trong sự yêu thương thay vì ở lại chỉ vì muốn ở lại.

Hôm nay, chúng tôi chọn tôn trọng con đường riêng của nhau. Tôi vẫn chúc Vinicius hạnh phúc và thành công, với tất cả sự trân trọng.

Mong mọi người tôn trọng quyết định này và xem đây là một chương đã khép lại trong cuộc sống của cả hai, cũng như với tôi. Xin cảm ơn”.

Virginia và Vinicius khi còn hạnh phúc. Ảnh: Instagram

Hai người xác nhận hẹn hò vào tháng 10 năm ngoái khi cùng đăng ảnh trong căn phòng trang trí bằng cánh hoa và bóng bay có chữ “Love”.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cả hai vướng vào tin đồn rằng ngôi sao Real Madrid đã ngoại tình. Không lâu sau đó, Vinicius công khai thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi tới bạn gái trên Instagram.

Cặp đôi tiếp tục bên nhau thêm một thời gian. Vài tháng sau, Virginia chia sẻ với truyền hình Brazil rằng cô rất hạnh phúc với mối quan hệ này và luôn ưu tiên vun đắp cho tình yêu, đồng thời cho biết Vinicius cũng như vậy.

Virginia Fonseca hiện là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất Brazil, mẹ của ba người con từ mối quan hệ trước đây.