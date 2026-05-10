Nghịch lý Mbappe

Kylian Mbappe đến Real Madrid như một vị vua tương lai. Bernabeu mở cửa đón anh bằng thứ ánh sáng dành cho những “Galacticos” vĩ đại nhất.

Nhưng sau gần hai mùa, câu chuyện quanh tiền đạo người Pháp lại dần mang màu sắc của một bi kịch celebrity nhiều hơn là hành trình chinh phục bóng đá thuần túy.

Cuối tuần này (2h ngày 11/5), Siêu kinh điển ở Camp Nou có thể định đoạt cả mùa giải. Nếu Real Madrid không thắng, Barcelona sẽ chính thức vô địch La Liga.

Mbappe thì chưa chắc ra sân vì chấn thương gân kheo. Đúng vào thời điểm đáng lẽ phải là trung tâm hy vọng của “Los Blancos”, anh lại bị bao quanh bởi những câu chuyện ngoài sân cỏ, liên quan đến bạn gái mới Ester Exposito, chuyến nghỉ dưỡng Italia.

Điều đó dẫn đến những chỉ trích từ Madridista, và gợi lại ký ức chưa bao giờ biến mất về “đêm Stockholm”.

Đó là nghịch lý lớn nhất của Mbappe tại Madrid. Anh vẫn ghi bàn rất nhiều, với những con số ấn tượng. Nhưng cảm giác về một nhà vua dẫn dắt đế chế 'Dải thiên hà' vẫn chưa xuất hiện.

Real Madrid không đo cầu thủ bằng số bàn thắng, mà bằng những đêm Champions League, bằng các danh hiệu lớn, bằng khả năng biến Bernabeu thành sân khấu của riêng mình.

Cho đến lúc này, Mbappe chưa làm được điều đó. Càng trớ trêu hơn khi PSG – đội bóng anh rời đi để theo đuổi chiếc cúp Champions League – lại vô địch châu Âu ngay mùa đầu tiên không có anh.

Giờ đây, đội bóng Paris tiếp tục vào chung kết Champions League lần thứ hai liên tiếp, còn Real Madrid thì ngược lại, thêm một mùa giải thất bác khác, từ lúc Mbappe đến.

Ở Paris, nhiều người nói rằng PSG chỉ thật sự trở thành tập thể khi không còn Mbappe – Luis Enrique cũng bóng gió như vậy. Đó có thể là nhận xét cảm tính, nhưng nó phản ánh rõ áp lực khổng lồ đang đè lên vai tiền đạo người Pháp.

Bởi thay vì được nói về bóng đá, Mbappe ngày càng xuất hiện trên mặt báo như một nhân vật giải trí.

Mải mê yêu đương

Chuyện tình với Ester Exposito ban đầu chỉ là tin đồn vô hại. Nhưng rồi chuyến đi Sardinia giữa lúc Real Madrid khủng hoảng đã khiến mọi thứ bùng nổ.

Hình ảnh Mbappe xuất hiện bên bờ biển Italia cùng bạn gái mới trong giai đoạn dưỡng thương lập tức tạo ra làn sóng phẫn nộ. Các Madridista nhìn thấy điều họ không thích nhất, khi ngôi sao lớn tận hưởng đời sống cá nhân trong lúc đội bóng chìm trong áp lực, bởi kết quả kém.

Có lẽ Mbappe không làm gì sai về mặt quy định. Real Madrid xác nhận lịch hồi phục của anh được kiểm soát y tế. Nhưng ở Bernabeu, cảm xúc luôn quan trọng hơn giấy tờ.

Cristiano Ronaldo từng tiệc tùng, nhưng anh vẫn ghi hat-trick ở Champions League. Mbappe hiện chưa có thứ “lá chắn chiến thắng” ấy.

Thế nên mọi scandal đều bị phóng đại. Và phía sau tất cả vẫn là cái bóng Stockholm. Vụ điều tra cáo buộc hiếp dâm ở Thụy Điển năm 2024 với tiền đạo này, cuối cùng bị đình chỉ vì thiếu bằng chứng.

Mbappe không bị truy tố, không ra tòa, không bị kết án. Nhưng trong thời đại mạng xã hội, việc thoát khỏi trách nhiệm pháp lý không đồng nghĩa thoát khỏi sự phán xét của công chúng.

Đó là bước ngoặt khiến hình ảnh “cậu bé vàng” của bóng đá Pháp rạn nứt.

Kể từ sau Stockholm, mọi chuyển động đời tư của Mbappe đều bị soi dưới kính hiển vi, từ đi đâu, yêu ai, tiệc tùng với ai, nghỉ ở đâu, xuất hiện cùng ai.

Thế nên, chuyến đi Italia với Exposito không còn là chuyện yêu đương đơn thuần. Câu chuyện bị nhìn như một biểu tượng của sự phân tâm, của một ngôi sao ngày càng giống diễn viên Hollywood hơn là thủ lĩnh bóng đá.

Real Madrid vốn không kiên nhẫn với những hình tượng kiểu đó. Đây là nơi từng la ó cả Ronaldo béo, David Beckham hay Gareth Bale. Ở Bernabeu, hào quang chỉ tồn tại nếu đi kèm chiến thắng.

Điều đáng sợ với Mbappe là mùa giải vẫn chưa kết thúc, nhưng cảm giác thất bại đã bao trùm, đặc biệt là thêm vụ Aurelien Tchouameni ẩu đả Federico Valverde.

Nếu Barca vô địch La Liga, Mbappe sẽ bước vào mùa hè với một thực tế khó chịu. “Kiki” đến Madrid để chinh phục châu Âu, nhưng thứ người ta nói nhiều nhất về anh lại là scandal Stockholm, bạn gái mới và kỳ nghỉ ở Italia.