Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức: Loạt doanh nghiệp bất động sản phía Nam bị phạt; Bị thu hồi 70m2 đất làm đường, nhận suất tái định cư 80m2 có phải trả thêm tiền?; Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo Thủ tướng tổng thể thị trường bất động sản.

Bị thu hồi 70m2 đất làm đường, nhận suất tái định cư 80m2 có phải trả thêm tiền?

Gia đình có 70m2 đất ở bị thu hồi để làm đường, trong khi diện tích đất tối thiểu tại địa phương là 80m2. Nếu tiền bồi thường không đủ mua suất tái định cư tối thiểu, người dân có được Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch hay phải trả thêm tiền?

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn lại quy định tại khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai 2024 về việc hỗ trợ người có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị một suất tái định cư tối thiểu.

Theo đó, trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu.

Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo Thủ tướng tổng thể thị trường bất động sản, phương án xử lý

Giao dịch bất động sản quý III/2026 giảm trong khi giá nhà tại nhiều đô thị lớn vẫn neo cao. Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng về tổng thể thị trường.

Báo cáo sẽ tập trung đánh giá các vấn đề về nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch và tồn kho theo từng phân khúc, từng địa bàn. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ nhận diện những nguy cơ rủi ro, đề xuất các kịch bản và phương án xử lý, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng.

Trong quý III/2026, giá nhà đất vẫn neo cao trong khi thanh khoản thị trường suy giảm. Ảnh: Hồng Khanh

Bộ cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương giám sát thị trường thông qua nhiều nhóm chỉ báo, gồm giá bất động sản sơ cấp, thứ cấp, lượng giao dịch, tồn kho, tín dụng, trái phiếu, tiến độ triển khai dự án…

Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng đặt trọng tâm vào khơi thông các dự án đủ điều kiện triển khai, định hướng phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp, nhà ở xã hội và nhà cho thuê.

Bán nhà Hà Nội giá 5,8 tỷ, chủ nhà bị kiện vì 'cam kết không dính quy hoạch'

Theo trình bày của ông T. (ngụ tại Hà Nội), tháng 9/2024, ông ký hợp đồng đặt cọc tại văn phòng công chứng để nhận chuyển nhượng nhà đất của ông L. Giá chuyển nhượng được hai bên thỏa thuận là 5,8 tỷ đồng. Ông T. đã giao cho ông L. số tiền đặt cọc 1,3 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, đầu tháng 10/2024, hai bên sẽ tiến hành các thủ tục chuyển nhượng. Tuy nhiên, giao dịch đã không được thực hiện. Ông T. cho biết, sau khi kiểm tra, ông phát hiện nhà đất nằm trong quy hoạch nên quyết định không tiếp tục mua.

Sau nhiều lần yêu cầu ông L. hoàn trả tiền đặt cọc nhưng không được chấp nhận, ông T. khởi kiện, đề nghị tòa án buộc bên bán hoàn trả 1,3 tỷ đồng tiền đặt cọc, đồng thời thanh toán 18,5 triệu đồng tiền lãi, tính từ tháng 9 đến tháng 11/2024.

Đánh thuế đất bỏ hoang 0,2%: Cần tiêu chí nào để tránh đánh nhầm?

Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 6/11 về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã giải trình đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ đã cân nhắc kỹ đề xuất này. Tuy nhiên, việc xác định đất bỏ hoang cần được quy định cụ thể trong pháp luật về đất đai. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan quản lý đất đai để xác định diện tích, tình trạng sử dụng từng thửa đất, dựa trên dữ liệu đất đai và dân cư được kết nối.

Theo chuyên gia, muốn thực sự thúc đẩy khai thác đất đai, cần đồng thời đáp ứng ba yêu cầu: xác định đúng đối tượng, tạo được sức ép tài chính và khả năng thực thi. Ảnh: Hồng Khanh

Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản, cho rằng việc xác lập mức thuế mới chỉ là một phần của chính sách. Muốn thực sự thúc đẩy khai thác, sử dụng đất đai, cần đồng thời đáp ứng ba yêu cầu: xác định đúng đối tượng, tạo được sức ép tài chính phù hợp và đảm bảo khả năng thực thi trên thực tế.

Căn hộ cao cấp Hà Đông rao bán cao nhất gần 26 tỷ đồng sau hơn 10 năm

Sau hơn 10 năm, căn hộ tại một số dự án cao cấp đời đầu ở khu đô thị Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội) đang được rao bán phổ biến khoảng 60-80 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, một căn penthouse được rao bán lên tới 26 tỷ đồng.

Như tại dự án Mulberry Lane, giá căn hộ đang được chào bán phổ biến khoảng 61-80 triệu đồng/m2. Một số căn hộ có vị trí đẹp, diện tích lớn và đi kèm quyền sử dụng chỗ đỗ ô tô được chào bán với đơn giá lên tới 85 triệu đồng/m2.

Mulberry Lane còn có những căn duplex và penthouse diện tích lớn. Các căn duplex diện tích khoảng 173-187m2 được chào bán từ 10-13,5 tỷ đồng.

Những căn hộ penthouse diện tích khoảng 356-455m2 được rao bán từ 23-26 tỷ đồng, tùy diện tích, vị trí và tình trạng hoàn thiện nội thất.