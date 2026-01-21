Dù đã có bằng lái xe gần 10 năm, nhưng đến nay tôi vẫn chưa sở hữu một chiếc ô tô cho riêng mình. Năm vừa qua, vợ tôi sinh thêm bé thứ hai, nhu cầu đi lại của gia đình vì thế trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới khi hai bên nội ngoại đều ở xa.

Nghĩ đến cảnh cả nhà "rồng rắn" bắt xe khách hoặc thuê taxi về quê với đồ đạc lỉnh kỉnh, không còn lo mưa nắng hay cảnh chen chúc, tôi thực sự mong có một chiếc ô tô để việc đi lại đỡ vất vả.

Có một chiếc xe để chủ động về quê ăn Tết luôn là niềm mơ ước của nhiều gia đình. Ảnh minh hoạ: Phạm Huyền

Mới đây, một cậu bạn thân của tôi vừa mua xe mới, còn chiếc xe cũ vẫn chưa bán. Trong một lần trò chuyện, tôi chia sẻ hoàn cảnh của mình và bất ngờ nhận được lời đề nghị cho mượn xe đi Tết vì bạn chưa có nhu cầu sử dụng.

Thú thực, tôi rất vui trước sự nhiệt tình ấy, nhưng niềm vui nhanh chóng đi kèm cảm giác ngại ngần. Từ trước đến nay tôi hầu như chưa bao giờ mượn xe của ai, ô tô lại là tài sản lớn, nên không khỏi lo lắng chuyện va quệt, hỏng hóc hay phạt nguội dễ khiến cả hai bên khó xử.

Nỗi phân vân càng lớn hơn khi tôi nghĩ đến việc anh bạn này ở cùng quê, cách nhà tôi không quá xa. Nếu mượn xe về quê ăn Tết, chắc chắn khó tránh khỏi những ánh mắt dò xét của họ hàng, làng xóm và bạn bè. Tôi sợ những lời dị nghị kiểu “mượn xe cho oai” hay những so sánh vô tình sẽ khiến bản thân và cả bạn bè đều không thoải mái.

Chính vì vậy, giữa mong muốn có xe cho cả gia đình và sự e dè khi phải mượn tài sản của bạn thân, tôi vẫn đang đắn đo, chưa biết nên quyết định thế nào. Rất mong nhận được những chia sẻ, tư vấn từ những người có kinh nghiệm.

Xin cảm ơn!

Độc giả Đình Vinh (Long Biên, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn như thế nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!