Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|29
|19
|7
|3
|36
|64
|2
|Manchester City
|28
|18
|5
|5
|32
|59
|3
|Manchester United
|28
|14
|9
|5
|12
|51
|4
|Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|8
|51
|5
|Liverpool
|28
|14
|6
|8
|10
|48
|6
|Chelsea
|28
|12
|9
|7
|16
|45
|7
|Brentford
|28
|13
|4
|11
|4
|43
|8
|Everton
|28
|11
|7
|10
|-1
|40
|9
|Fulham
|28
|12
|4
|12
|-2
|40
|10
|Bournemouth
|28
|9
|12
|7
|-2
|39
|11
|Brighton
|28
|9
|10
|9
|3
|37
|12
|Sunderland
|28
|9
|10
|9
|-5
|37
|13
|Newcastle
|28
|10
|6
|12
|-2
|36
|14
|Crystal Palace
|28
|9
|8
|11
|-4
|35
|15
|Leeds
|28
|7
|10
|11
|-10
|31
|16
|Tottenham
|28
|7
|8
|13
|-5
|29
|17
|Nottingham Forest
|28
|7
|6
|15
|-15
|27
|18
|West Ham
|28
|6
|7
|15
|-20
|25
|19
|Burnley
|28
|4
|7
|17
|-24
|19
|20
|Wolves
|29
|2
|7
|20
|-31
|13
Phong độ Benjamin Sesko thực sự ấn tượng, làm được điều đặc biệt nhất giúp MU của Michael Carrick chiếm vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh.
Xác nhận chia tay đội chủ sân Old Trafford cuối mùa này, Casemiro mong muốn MU ký hợp đồng với tiền vệ Bruno Guimaraes (Newcastle) để khỏa lấp chỗ trống anh để lại.
Lội ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1 nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes và Sesko, MU vượt mặt Aston Villa lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League.
