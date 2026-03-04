Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 29 19 7 3 36 64
2 Manchester City 28 18 5 5 32 59
3 Manchester United 28 14 9 5 12 51
4 Aston Villa 28 15 6 7 8 51
5 Liverpool 28 14 6 8 10 48
6 Chelsea 28 12 9 7 16 45
7 Brentford 28 13 4 11 4 43
8 Everton 28 11 7 10 -1 40
9 Fulham 28 12 4 12 -2 40
10 Bournemouth 28 9 12 7 -2 39
11 Brighton 28 9 10 9 3 37
12 Sunderland 28 9 10 9 -5 37
13 Newcastle 28 10 6 12 -2 36
14 Crystal Palace 28 9 8 11 -4 35
15 Leeds 28 7 10 11 -10 31
16 Tottenham 28 7 8 13 -5 29
17 Nottingham Forest 28 7 6 15 -15 27
18 West Ham 28 6 7 15 -20 25
19 Burnley 28 4 7 17 -24 19
20 Wolves 29 2 7 20 -31 13

  • Xuống hạng