“Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã vượt qua được bức tường Ả Rập Xê Út và làm rung chuyển trật tự bóng đá châu Á. Chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam là cơn địa chấn lớn nhất tại vòng bảng U23 châu Á 2026”, SPOTV News của Hàn Quốc đưa ra đánh giá.

Đình Bắc và đồng đội nhận nhiều lời khen sau vòng bảng ấn tượng. Ảnh: AFC

Có lẽ bởi U23 Hàn Quốc chưa tạo sự yên tâm tại giải đấu năm nay, dù vẫn giành vé đi tiếp, nên sau tờ Financial News, thêm SPOTV News lấy U23 Việt Nam ra làm so sánh cách biệt với đội nhà.

“U23 Việt Nam đã vượt qua một rào cản mà ngay cả Hàn Quốc cũng không thể. Đội bóng do HLV Kim Sang Sik nắm đang làm thay đổi cục diện bóng đá châu Á.

Họ đã đánh bại chủ nhà Ả Rập Xê Út 1-0 lượt cuối vòng bảng. Đây là một bất ngờ lớn, bởi đối thủ là một cường quốc bóng đá của châu lục và lại được chơi trên sân nhà.

Việt Nam toàn thắng cả 3 trận, gồm đánh bại 2-0 Jordan, 2-1 Kyrgyzstan và 1-0 trước Ả Rập Xê Út, tự tin chiếm ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, bởi thất bại trước đoàn quân của ông Kim, chủ nhà bẽ bàng bị loại sớm.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước Ả Rập Xê Út, càng gây ‘địa chấn’ hơn, nếu lấy U23 Hàn Quốc ra so sánh. Chỉ 3 tháng trước, U23 Hàn Quốc để thua thảm hại với tổng tỷ số 0-6 trong 2 trận giao hữu với Ả Rập Xê Út, không ghi nổi bàn thắng nào.

Trong khi Hàn Quốc sụp đổ như vậy, U23 Việt Nam đã đánh bại được chủ nhà U23 châu Á. Màn trình diễn của họ rất ấn tượng. Thay vì đối đầu trực diện với Ả Rập Xê Út, Việt Nam dựa vào sức mạnh tập thể và tốc độ chuyển đổi.

HLV Kim Sang Sik khiến giới chuyên môn Hàn Quốc phải nhìn lại, khi trước đó ông từng bị chê bai về chiến thuật lúc còn làm việc tại quê nhà. Ảnh: AFC

Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam rất chắc chắn, các pha phản công thì vô cùng sắc bén. Ngay cả khi dưới áp lực khán giả nhà, các học trò của HLV Kim vẫn không hề nao núng. U23 Việt Nam đã hóa giải bức tường Ả Rập Xê Út mà Hàn Quốc không thể vượt qua.

Sự lợi hại của U23 Việt Nam còn đến từ tài thay người của HLV Kim Sang Sik. Sau hiệp 1 hòa 0-0, ông tung Đình Bắc vào sân để tạo bước ngoặt. Thực tế cho thấy quyết định là quá sáng suốt. Cầu thủ này đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 64, làm câm lặng đội chủ nhà.

Chính bàn thắng ấy đã định đoạt số phận 2 đội – Ả Rập Xê Út bị loại, còn Việt Nam bay cao với vị trí nhất bảng, còn tránh được gặp ‘ông lớn’ Nhật Bản ở tứ kết.

Việt Nam không chỉ là số 1 ở làng bóng Đông Nam Á nữa, với 3 chiến thắng liên tiếp tại U23 châu Á, họ đang nổi lên như một ‘ngựa ô’ thực thụ ở đấu trường châu lục. Thầy trò HLV Kim Sang Sik còn có thể tạo tiếng vang hơn nữa”.

