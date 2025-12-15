Đài Thai PBS, Đại úy hải quân Thái Lan Nara Khunthothom hôm nay (15/12) giải thích: "Các biện pháp kiểm soát chỉ tập trung vào tàu treo cờ Thái Lan nhằm ngăn chặn việc vận chuyển nhiên liệu và các vật tư chiến lược khác sang Campuchia. Việc công bố vùng rủi ro cao không đồng nghĩa với việc phong tỏa hay đóng cửa Vịnh Thái Lan. Những biện pháp như vậy chỉ được áp dụng trong trường hợp xung đột toàn diện và sẽ ảnh hưởng đến tàu thuyền thuộc mọi quốc tịch".

Đại úy Nara nhấn mạnh, cuộc xung đột là vấn đề giữa Thái Lan và Campuchia và các hành động của Bangkok sẽ không làm ảnh hưởng tới nước thứ 3. Đại diện Hải quân Thái Lan cũng đề nghị truyền thông tránh dùng từ "phong tỏa" để hạn chế nhầm lẫn không đáng có.

Đại úy hải quân Thái Lan Nara Khunthothom. Ảnh: The Nation

Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan lưu ý, nếu xuất hiện bằng chứng cho thấy vật tư quân sự hoặc nhiên liệu được vận chuyển qua các quốc gia thứ 3, vấn đề sẽ được xử lý thông qua cơ chế phối hợp liên bộ.

Liên quan đến vấn đề này, chính phủ Thái Lan đã gửi lời xin lỗi tới Lào về việc cấm xuất khẩu nhiên liệu và trang thiết bị quân sự qua cửa khẩu Chong Mek, thuộc tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), khu vực giáp biên giới Lào.

"Chúng tôi biết vấn đề này có thể ảnh hưởng đến người dân Lào, chúng tôi không có ý làm khó các bạn. Các biện pháp thỏa đáng hơn đang được nhanh chóng triển khai nhằm giảm thiểu tối đa tác động", ông Surasant nói.

Kể từ 0h ngày 15/12, quân đội Thái Lan đã cho ngừng các chuyến vận chuyển nhiên liệu đi qua cửa khẩu Chong Mek do lo ngại Campuchia có thể mua dầu mỏ và các nguồn cung chiến lược khác thông qua Lào.

Cùng ngày 15/12, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã công bố 3 điều kiện để thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới với Campuchia, đồng thời bác bỏ tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị áp thêm thuế với Bangkok và Phnom Penh.

"Các điều kiện của chúng tôi gồm Campuchia phải là bên tuyên bố ngừng bắn trước; lệnh ngừng bắn phải được duy trì bền vững và Campuchia phải hợp tác nghiêm túc trong công tác rà phá bom mìn", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura thông tin.

Trong khi đó, tờ Khmer Times ngày 15/12 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan vẫn đang tiếp tục tập kích vào lãnh thổ nước này.

"Tính đến 16h50 chiều nay, quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục các hoạt động pháo kích vào lãnh thổ Campuchia, tập trung vào khu vực An Ses và khu vực phía trước đền Preah Vihear. Trong sáng cùng ngày, tiêm kích Thái Lan đã ném bom gần lán trại của dân thường sơ tán ở huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap", Bộ Quốc phòng Campuchia cho hay.

Cả Bangkok và Phnom Penh đều không lên tiếng bình luận về các thông tin do bên kia công bố.