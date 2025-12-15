Cầu Chey Chumneas bị phá hủy. Ảnh: AKP

Báo Bangkok Post đưa tin, Bộ Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan và Trung tâm chỉ huy quân sự Thái Lan hôm 14/12 đã ra chỉ thị khẩn cấp sau cuộc họp của tư lệnh các lực lượng vũ trang ngày 12/12. Theo quyết định tại cuộc họp, Bangkok sẽ có hành động chống lại các tàu của nước này và/hoặc các nhà khai thác Thái Lan sử dụng tàu treo cờ Thái Lan hay tàu đăng ký tại các quốc gia khác có liên quan tới việc vận chuyển, xuất khẩu nhiên liệu cũng như vật tư quân sự sang Campuchia bằng đường biển. Mục tiêu của động thái này là bao vây và giảm khả năng Campuchia có thể gây ra mối đe dọa cho Thái Lan.

Bộ Quốc phòng và Trung tâm Chỉ huy quốc phòng Thái Lan đã được yêu cầu khẩn trương đệ trình vấn đề này lên Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC) để xem xét. Hai cơ quan trên đề xuất NSC sử dụng các cơ chế thuộc thẩm quyền của mình để chỉ đạo các cơ quan hàng hải thuộc Trung tâm Chỉ huy thực thi hàng hải Thái Lan (TMECC) thông qua nghị quyết của NSC về các biện pháp đình chỉ vận chuyển nhiên liệu và vật tư quân sự sang Campuchia.

Theo hãng tin Sky News, các lực lượng Thái Lan ngày 12/12 thông báo đã phá hủy một cây cầu được Campuchia sử dụng để vận chuyển vũ khí hạng nặng và các thiết bị khác tới khu vực biên giới giữa hai nước. Ngoài ra, Phnom Penh đã ban hành lệnh giới nghiêm tại 5 huyện thuộc tỉnh Trat giáp với Koh Kong, ngoại trừ các đảo du lịch Koh Chang và Koh Kodd khi giao tranh với Thái Lan lan rộng. Sắc lệnh được thực hiện song song với lệnh giới nghiêm do quân đội Campuchia triển khai trước đó ở tỉnh Sakeo.

Trong bản tin cập nhật ngày 15/12, nhà chức trách Campuchia cáo buộc Thái Lan vẫn tấn công vào lãnh thổ nước này bất chấp những nỗ lực hòa giải của Mỹ và Malaysia.

Campuchia xác nhận, vào ngày 12/12, quân đội Thái Lan đã điều máy chiến đấu thả bom xuống cầu Chey Chumneas, còn được gọi là cầu Me Toek, ở khu vực Thmar Da thuộc huyện Veal Veng, tỉnh Pursat.

Các cuộc không kích đã phá hủy cây cầu thép và bê tông bắc qua sông, một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng dân sự dọc theo quốc lộ 55, cắt đứt tuyến đường chính nối thị trấn tỉnh Pursat với xã Thmar Da.