Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Nakpanich. Ảnh: The Nation

Báo Nation dẫn lời ông Nattapon nói, tình hình dọc biên giới với Campuchia đang tiến triển từng bước theo kế hoạch của quân đội Thái Lan và ông không có mối lo ngại đặc biệt nào ở giai đoạn này.

Phản hồi những lo lắng của nước ngoài về động thái ngăn chặn vận chuyển nhiên liệu và vật tư quân sự đến Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan khẳng định nước này đang sử dụng các biện pháp hòa bình. "Chúng tôi không sử dụng vũ lực hay vũ khí để hủy hoại lẫn nhau. Các biện pháp đó nhằm hạn chế khả năng hoạt động chống Thái Lan của Campuchia", ông Nattapon nhấn mạnh.

Quan chức này nhắc lại rằng Thái Lan sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn khi Campuchia "rõ ràng và công khai chấm dứt thái độ thù địch". Ông Nattapon cho hay: "Bất kỳ phương pháp hòa bình nào có thể được sử dụng để đảm bảo Campuchia chấm dứt thái độ thù địch đều là con đường tốt nhất".

Khi được hỏi về số hệ thống tên lửa bị Thái Lan thu giữ gần Đồi 500 ở khu vực Chong an Ma thuộc tỉnh Ubon Ratchathani trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sự can thiệp từ bên ngoài, ông Nattapon tiết lộ cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và cơ quan tình báo chưa xác nhận bất cứ thông tin gì. "Theo quy định của chúng tôi, vũ khí bị thu giữ thuộc quyền quản lý của các lực lượng vũ trang Thái Lan. Một khi bị thu giữ, số vũ khí đó thuộc về chúng tôi. Thái Lan có thể lựa chọn sử dụng hoặc tiêu hủy chúng. Hiện tại, chúng vẫn đang được kiểm tra", ông Nattapon giải thích.

Báo Bangkok Post đưa tin, quân đội Thái Lan đã đình chỉ xuất khẩu nhiên liệu và thiết bị quân sự sang Lào qua cửa khẩu Chong Mek thuộc tỉnh Ubon Ratchathani, sau khi có báo cáo tình báo rằng các mặt hàng này đang bị chuyển hướng sang Campuchia. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri tuyên bố, động thái này là cần thiết vì lực lượng Campuchia đang sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Thái Lan.

Tại một cuộc họp báo ngày 15/12, Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, Bangkok đã giành lại quyền kiểm soát đền Ta Khwai ở tỉnh Surin, cho phép chính quyền bắt đầu lên kế hoạch phục hồi di tích văn hóa này. Ngôi đền đã bị hư hại trong các cuộc đụng độ dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trong khi đó, theo bản tin cập nhật ngày 16/12 của báo Khmer Times, tính tới 8h30 sáng nay (16/12), Thái Lan đã sử dụng pháo binh để bắn phá dữ dội vào khu vực Prey Chan và Boeung Trakuan thuộc tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia. Bộ binh Thái Lan cũng đã tấn công mạnh vào khu vực Prey Chan nhưng không thể chọc thủng phòng tuyến của Campuchia.