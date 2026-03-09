Tối 8/3, HLV Kim Sang Sik trực tiếp có mặt trên sân Hàng Đẫy để theo dõi trận derby giữa Hà Nội FC vs CAHN, tại vòng 15 LPBank V-League 2025/26. Đây là trận đấu mà chiến lược gia người Hàn Quốc "soi giò" nhiều cầu thủ mà ông có kế hoạch triệu tập lên tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh và nhất là cuộc đối đầu mang tính quyết định với Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Hai đội cống hiến một trận đấu hấp dẫn, kịch tính, và chắc chắn giúp HLV Kim Sang Sik có thêm những đánh giá quan trọng về phong độ, lối chơi của các cầu thủ, trong đó đặc biệt là Đỗ Hoàng Hên.

Hoàng Hên sẵn sàng lên tuyển Việt Nam.

Phút 27, Hoàng Hên khống chế tốt đường chuyền của đồng đội, thoát khỏi sự truy cản của Văn Đô rồi tung ra cú sút hạ gục Nguyễn Filip, mở tỉ số trận đấu. Anh trở thành người hùng của đội bóng Thủ đô khi nâng tỉ số lên 2-0 ở tình huống đá 11m trong hiệp 2.

Với cá nhân Hoàng Hên, không chỉ lập cú đúp, anh còn thi đấu rất nỗ lực, xông xáo, phối hợp ăn ý với các đồng đội. HLV Harry Kewell cho biết Hoàng Hên làm việc rất chăm chỉ trong các buổi tập, còn khi thi đấu anh chạy rất nhiều, chạy tới mức không nhận ra mình đã quá sức.

Chứng kiến màn thể hiện của Đỗ Hoàng Hên, HLV Kim Sang Sik có thêm sự lựa chọn cho lối chơi ở tuyển Việt Nam. Không chỉ đá giữa rất hiệu quả, cầu thủ Hà Nội FC cũng là một tay săn bàn đẳng cấp. Hai bàn thắng vào lưới CAHN cho thấy rõ điều đó.

HLV Kim Sang Sik rất cần những nhân tố mới như Hoàng Hên. Ảnh: AFC

Đáng chú ý, Hoàng Hên trở nên rất nguy hiểm khi được đẩy lên cao đá ở vị trí tiền đạo lệch trái. Anh thường xuyên có những pha bứt tốc, rê dắt, tạt bóng hoặc cắt vào trung lộ dứt điểm, khiến hàng phòng ngự nhiều ngôi sao của CAHN rối tung trước khi phải nhận bàn thua.

Ở đợt tập trung tới của tuyển Việt Nam, sự trở lại của Xuân Son là gần như chắc chắn, và lần đầu tiên cho Đỗ Hoàng Hên cũng là điều mà HLV Kim Sang Sik sẽ làm. Xuân Son vẫn được kỳ vọng là chân sút chủ lực, nhưng người đồng đội cũ của anh ở CLB Thép Xanh Nam Định có thể là phương án bất ngờ, là giải pháp ghi bàn mới cho tuyển Việt Nam.