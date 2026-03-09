Bài kiểm tra lực lượng cho tương lai

Khả năng Malaysia bị trừ điểm và xử thua một số trận đấu đang trở nên rõ ràng hơn, điều này đồng nghĩa tấm vé dự Asian Cup 2027 được trao lại cho tuyển Việt Nam.

Nếu điều đó xảy ra, trận tái đấu với Malaysia được coi như bài kiểm tra quan trọng cho HLV Kim Sang Sik trong quá trình đánh giá và định hình lực lượng tuyển Việt Nam hướng tương lai.

Sẽ có rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam góp mặt ở đợt tập trung tuyển Việt Nam sắp tới

Vì tính chất không còn quá nặng nề, nên chiến lược gia người Hàn Quốc nghiêng về khả năng trao cơ hội cho một số tân binh và những gương mặt xuất sắc ở U23 Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới.

Đây cũng không phải lần đầu HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho các học trò ở U23 Việt Nam, bởi trước đó khi đội nhà hội quân chuẩn bị các trận đấu ở vòng loại Asian Cup với Nepal hồi tháng 10/2025, lứa trẻ này cũng được ông thầy người Hàn Quốc trọng dụng không ít.

Việc dành suất cho các cầu thủ trẻ ở những trận đấu không quá nặng về kết quả là bước chuẩn bị dài hơi cho những mục tiêu lớn hơn của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần, từ vòng loại World Cup, Asian Cup cho tới các giải đấu khu vực.

HLV Kim Sang Sik chọn ai?

Trong số những gương mặt của U23 Việt Nam, thủ môn Trung Kiên gần như chắc chắn là cái tên đầu tiên được HLV Kim Sang Sik lựa chọn. Người gác đền trẻ này đang duy trì phong độ ổn định tại V-League, đồng thời từng có màn trình diễn rất ấn tượng tại VCK U23 châu Á.

Vì HLV Kim Sang Sik phải tính đường dài cho tuyển Việt Nam

Ở hàng phòng ngự, việc Lý Đức vướng án thẻ phạt và Hiểu Minh gặp chấn thương, cùng lúc nhiều trung vệ trụ cột đang gặp vấn đề nên khả năng rất cao Nhật Minh có lần thứ 2 khoác áo tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, những cái tên như Phi Hoàng, Văn Khang hay Thanh Nhàn nhiều khả năng cũng tiếp tục được gọi lên tuyển, giống như ở đợt tập trung gần nhất khi tuyển Việt Nam chạm trán Nepal.

Trong khi đó, Xuân Bắc lại đối diện sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Khả năng Doãn Ngọc Tân trở lại sau thời gian vắng mặt khiến cơ hội của tiền vệ trẻ này bị thu hẹp đáng kể.

Dù có thể không đông đảo như ở đợt tập trung cho trận gặp Nepal, nhưng nếu hơn nửa đội hình U23 Việt Nam xuất hiện trong danh sách sắp tới của tuyển Việt Nam đó vẫn là tín hiệu đáng mừng.

Bởi điều này cho thấy quá trình trẻ hóa và chuyển giao lực lượng đang được HLV Kim Sang Sik tiến hành một cách bài bản, với mục tiêu xây dựng một tuyển Việt Nam giàu sức sống và đủ chiều sâu cho tương lai.