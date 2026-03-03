Theo báo Guardian, ông Rubio cho biết như vậy trong một tuyên bố mới ngày 2/3 nhằm giải thích việc Mỹ bất ngờ có hành động quân sự chống Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: EPA

Lý lẽ trên đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ các thành viên hàng đầu của Quốc hội Mỹ. Tối 2/3, các nghị sĩ Mỹ đã nhận được báo cáo đầu tiên của chính quyền Trump kể từ khi Washington mở chiến "Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Tehran vào cuối tuần trước.

Ngoại trưởng Rubio, Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine đã trao đổi với các nhà lập pháp trong những cuộc họp kín tại Điện Capitol trước khi Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn một nghị quyết về quyền lực chiến tranh vào cuối tuần này.

Phát biểu trước các phóng viên tại Điện Capitol, ông Rubio nói: "Rõ ràng là nếu Iran bị bất kỳ nước nào, có thể là Mỹ, Israel hay quốc gia nào đó tấn công, họ sẽ đáp trả và nhằm vào Mỹ. Chúng tôi biết Israel sẽ hành động. Chúng tôi biết điều đó sẽ dẫn tới một cuộc tấn công chống lại các lực lượng Mỹ... và nếu Mỹ không chủ động tấn công trước, chúng tôi sẽ hứng chịu thương vong cao hơn".

Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích trên khắp Iran. Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông.

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã làm một số nhà lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Quân đội Mỹ xác nhận 6 binh sĩ đã tử vong, trong khi Hội Chữ thập đỏ Iran thống kê hơn 500 người dân nước này đã thiệt mạng.