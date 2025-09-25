Truyền thông Trung Quốc đưa tin, bão Ragasa chiều 24/9 đã đổ bộ vào thành phố Dương Giang thuộc tỉnh Quảng Đông ở miền nam nước này.
Theo thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc, bão Ragasa đã đổ bộ vào đảo Hải Lăng thuộc tỉnh Quảng Đông vào lúc 17h chiều 24/9, sau đó tiến vào thành phố Dương Giang cách đó 5km. Được biết, sức gió ở vùng gần tâm bão vào thời điểm đổ bộ đất liền mạnh cấp 13, vận tốc đạt gần 144 km/h; áp suất trung tâm là 955 hPa.
Dự kiến, ảnh hưởng của bão Ragasa sẽ khiến nhiều khu vực ven biển ở miền nam Trung Quốc xuất hiện mưa lớn cho đến hết ngày 26/9.
Các phóng viên của trang tin China News vào chiều tối 24/9 đã có dịp ghi lại những khoảnh khắc trước và sau khi bão Ragasa đổ bộ vào thành phố Dương Giang ở tỉnh Quảng Đông.