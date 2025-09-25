Theo thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc, bão Ragasa đã đổ bộ vào đảo Hải Lăng thuộc tỉnh Quảng Đông vào lúc 17h chiều 24/9, sau đó tiến vào thành phố Dương Giang cách đó 5km. Được biết, sức gió ở vùng gần tâm bão vào thời điểm đổ bộ đất liền mạnh cấp 13, vận tốc đạt gần 144 km/h; áp suất trung tâm là 955 hPa.

Biển động ở vịnh Sa Bát thuộc thành phố Dương Giang, Trung Quốc, do ảnh hưởng của bão Ragasa. Ảnh: China News

Dự kiến, ảnh hưởng của bão Ragasa sẽ khiến nhiều khu vực ven biển ở miền nam Trung Quốc xuất hiện mưa lớn cho đến hết ngày 26/9.

Các phóng viên của trang tin China News vào chiều tối 24/9 đã có dịp ghi lại những khoảnh khắc trước và sau khi bão Ragasa đổ bộ vào thành phố Dương Giang ở tỉnh Quảng Đông.

Một nhân viên môi trường cưa thân cây bị đổ chắn con đường ở huyện Dương Tây thuộc thành phố Dương Giang.

Mưa gió dữ dội khi bão Ragasa sắp đổ bộ vào vịnh Sa Bát.

Gió bão khiến một cây lớn đổ chắn con đường ở huyện Dương Tây thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Một góc thành phố Dương Giang, Trung Quốc bị gió bão "nuốt chửng".