Theo đài CNA, sau khi siêu bão Ragasa quét qua đặc khu hành chính Macau của Trung Quốc vào ngày 24/9, rất nhiều tuyến đường của thành phố này đã bị ngập sâu tới tận đầu gối. Tuy vậy, thay vì tỏ ra buồn bã hay lo lắng, nhiều người dân Macau lại biến tình huống này thành một cơ hội để thử làm ngư dân.

Trong các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, có rất nhiều người đã lội nước dọc theo 2 đại lộ Avenida do Almirante Lacerda và Rua da Doca Seca để bắt cá. Họ sử dụng đủ mọi công cụ có thể, từ lưới, bao tải, thậm chí cả xe đạp hay thùng giữ nhiệt để bắt cá bị cuốn từ ngoài khơi vào đất liền.

Người dân Macau (Trung Quốc) bắt cá trên đường phố sau bão Ragasa. Video: CNA

Truyền thông địa phương cho biết, một số gia đình còn cho trẻ em tham gia, mô tả đây là một cơ hội hiếm có để tự tay kiếm hải sản. Khu vực được cho có thu hoạch lớn nhất là ở gần chùa A-Ma, di tích lịch sử nổi tiếng của Macau.

Dù Cục Khí tượng và Địa vật lý Macau tối 24/9 đã hạ cảnh báo bão xuống cấp 8 cũng như khuyến cáo triều cường từ mức "đỏ" xuống "xanh", nhưng giới chức địa phương yêu cầu người dân không nên ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Báo cáo của Trung tâm Điều phối bảo vệ dân sự Macau tiết lộ, bão Ragasa đã gây ra hàng loạt sự cố như đổ cây, sập giàn giáo, mất điện và làm ít nhất 4 người bị thương.