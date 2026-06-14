Bờ Biển Ngà bước vào trận ra quân bảng E World Cup 2026, lúc 6h ngày 15/6, sau chiến thắng vô cùng ấn tượng 2-1 trước Pháp ở trận ‘hâm nóng’ duy nhất trong giai đoạn chuẩn bị.

Cherki đưa Pháp vượt lên dẫn trước, nhưng đại diện châu Phi đã có màn ngược dòng, nhờ các pha lập công của guela Doue và Amad Diallo.

Trước đó, họ cũng thắng cả 2 trận giao hữu trong tháng 3, lần lượt 4-0 trước Hàn Quốc, 1-0 Scotland

Các chuyên gia nghiêng về tỷ số hòa, chỉ có chuyên gia ESPN dự đoán Ecuador thắng. Ảnh: Khel Now

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Emerse Fae, Bờ Biển Ngà gặt thành tích đáng nể, bao gồm chức vô địch AFCON 2023 và chuỗi trận bất bại (8 thắng, 2 hòa) ở vòng loại World Cup 2026.

Bờ Biển Ngà vs Ecuador đánh dấu sự trở lại của “Những chú voi” tại sân chơi World Cup sau 12 năm, kể từ 2014.

Trong khi đó, Ecuador đến World Cup 2026 với tư cách là đội xếp nhì, chỉ sau Argentina, ở vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Ecuador chơi 2 trận giao hữu trước giải đấu và đều giành chiến thắng, đầu tiên là đả bại Ả Rập Xê Út 2-1 (30/5) và thắng 3-0 Guatemala 3-0.

Đây là lần gặp nhau đầu tiên giữa 2 đội và cả Bờ Biển Ngà lẫn Ecuador đều hạ quyết tâm cao giành chiến thắng, để chiếm lợi đua vé đi tiếp, khi trong bảng còn có Đức và Curacao.

Cuộc so tài giữa Bờ Biển Ngà vs Ecuador dự báo sẽ rất hấp dẫn, những cầu thủ tấn công mạnh mẽ của đội bóng châu Phi đối đầu hàng thủ chặt chẽ và kỷ luật của đại diện Nam Mỹ.

Tuy vậy, chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O'Hanlon đặt niềm tin chiến thắng vào Ecuador. Cụ thể, ông dự đoán tỷ số trận đấu là Bờ Biển Ngà 0-1 Ecuador.

Nhưng chuyên gia Chris Sutton của BBC cho rằng, trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Dự đoán Bờ Biển Ngà vs Ecuador chia điểm ngày ra quân cũng được cả chuyên gia Sportsmole và Sportskeeda chọn lựa. Cả 2 cùng chọn tỷ số trận đấu là 1-1.

Đội hình dự kiến:

Bờ Biển Ngà: Y.Fofana; Doue, Agbadou, Kossounou, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande.

Ecuador: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Vite; Yeboah, Plata, Angulo; Valencia.