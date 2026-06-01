Kể từ cuối tháng 5, truyền thông quốc tế đã đồng loạt đưa tin về chuyến công du một loạt nước Đông Nam Á của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thiếu tướng Pablo Rustria Jr, Phó Tư lệnh Không quân Philippines chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại sân bay Manila. Ảnh: RTV Malacañang

Theo hãng thông tấn PNA của Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã bắt đầu chuyến thăm Manila vào ngày 31/5 theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường.

"Philippines hiện coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng về kinh tế và an ninh tại Đông Nam Á", PNA cho biết.

Trong khi đó, tờ Philstar đề cập đến bài phát biểu của Tổng thống Philppines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. trong cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Việt Nam để nêu bật tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa hai nước.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực, được đặt nền tảng vững chắc trên luật pháp quốc tế", ông Marcos Jr. nhấn mạnh.

Theo Philstar, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, quốc phòng, hàng hải và giao lưu nhân dân, trong bối cảnh cả Hà Nội và Manila đều đang tìm cách tăng cường phối hợp trước những thách thức và cơ hội mới trong khu vực.

Cùng quan điểm, tờ Inquirer nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thúc đẩy khả năng hợp tác giữa Philippines và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và an ninh hàng hải.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 27/5 đã tới thăm Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Anutin Charnvirakul. Truyền thông Thái Lan đã đăng tải nhiều bài viết về chuyến thăm, qua đó nêu bật những kỳ vọng về sự phát triển trong quan hệ song phương.

Tờ Bangkok Post nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là cột mốc phản ánh sự chuyển mình trong quan hệ song phương, đồng thời thể hiện tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của mối quan hệ đối tác khi Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phải đối với mặt sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, bất ổn khu vực và những thách thức an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Tờ The Nation nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy tăng trưởng thương mại, liên kết đầu tư và bổ sung lẫn nhau trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với các doanh nghiệp Thái Lan, khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước sẽ mang lại ý nghĩa quan trọng, đồng thời tạo ra cơ hội mở rộng thị trường.

Theo tờ Bangkok Biznews, Nội các Thái Lan đã phê duyệt dự thảo Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Thái Lan - Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031 nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Kế hoạch này nhằm thúc đẩy những kết quả hợp tác cụ thể, bao gồm 3 trụ cột là hòa bình, tăng trưởng và tương lai bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: Xinhua

Sau chuyến thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới Singapore để tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Tại đây, bài phát biểu với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động" của nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ truyền thông quốc tế.

Hãng thông tấn Bloomberg đã dẫn lại thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhu cầu tăng cường năng lực quốc phòng và bảo đảm an ninh trong tình hình địa chính trị có nhiều biến động, đồng thời nêu bật thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam về 3 cuộc khủng hoảng hiện nay.

"Củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển cho nước khác", Bloomberg dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tạp chí Newsweek đánh giá cao quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc trật tự toàn cầu đang đối mặt nguy cơ bị xói mòn vì tình trạng "kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu". Trong khi đó, tờ Straits Times nhấn mạnh lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Việt Nam rằng "trật tự toàn cầu không nên được thiết lập thông qua sự cưỡng ép, áp đặt đơn phương hoặc đe dọa bằng vũ lực".

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi các quốc gia tăng cường tự kiềm chế, tăng cường hợp tác và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại thay vì đối đầu.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc lại đặc biệt chú ý tới những nội dung liên quan đến ASEAN trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. "Vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên tồn tại, mà cần được duy trì bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và khả năng định hình chương trình nghị sự chung của khu vực", Tân Hoa Xã trích dẫn bài phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam.