Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (19/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Hướng di chuyển của bão Fengshen, cập nhật sáng 19/10. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và đi vào Biển Đông trong chiều tối nay, trở thành cơn bão số 12. Đến 7h sáng mai (20/10), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo, trong 24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 20km/h. Đến 7h ngày 21/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc, sức gió cấp 10-11, giật cấp 13.

24 giờ sau đó, bão đổi hướng, di chuyển Tây Tây Nam, tốc độ 10km/h. Đến 7h ngày 22/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cường độ cấp 10, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Theo chuyên gia khí tượng, đặc điểm của cơn bão số 12 này khi di chuyển vào Biển Đông thì Biển Đông lại đang chịu tác động của không khí lạnh.

Khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến bão ít khả năng di chuyển chính Tây để đi vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc (do bị chặn ở phía Bắc và phía Tây). Vì thế, khi di chuyển vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13, bão số 12 sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần, các chuyên gia phân tích.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão Fengshen, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 20/10 mưa giảm dần.