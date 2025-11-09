Một phần đê chắn sóng ở thành phố Catbalogan, Samar, đã bị hư hại sau cuộc tấn công dữ dội của bão Fung-Wong. Ảnh: Inquirer.net

Theo báo Philstar, hơn 1 triệu người đã phải di tản khỏi các khu vực dễ bị tổn thương trước khi siêu bão Fung-Wong đổ bộ vào tỉnh Aurora trên đảo Luzon của Philippines.

Ngay trước khi siêu bão dự kiến tấn công tỉnh Aurora, nhân viên chính phủ Aries Ora, 34 tuổi hôm 9/11 cho biết, mưa vẫn còn nhẹ khi anh gia cố nhà bằng tôn và ván gỗ. "Điều thực sự khiến chúng tôi lo ngại là cơn bão được dự báo đổ bộ vào ban đêm. Không giống như những cơn bão trước, chúng tôi không thể nhìn rõ hướng gió và những gì đang diễn ra xung quanh", Ora nói.

Trên đảo chính Luzon, nơi tọa lạc của thủ đô Manila, các trường học và văn phòng chính phủ đã được lệnh đóng cửa vào thứ Hai (10/11).

Sáng sớm nay (9/11), Catanduanes, một hòn đảo nhỏ mà cơ quan khí tượng Philippines cho biết có thể bị bão tấn công trực tiếp, đã hứng chịu mưa gió dữ dội, với những đợt sóng dâng cao trên đường phố và nước lũ dâng cao ở một số khu vực.

Bão Fung-Wong tấn công Philippines. Video: DW

Edson Casarino, 33 tuổi, cư dân thị trấn Virac thuộc tỉnh Catanduanes kể: "Sóng bắt đầu càn quét vào khoảng 7h sáng. Khi sóng đánh vào đê chắn sóng, tôi cảm thấy như mặt đất rung chuyển".

Theo các nhà khí tượng học của chính phủ Philippines, siêu bão Fung-Wong dự kiến ​​sẽ mang theo lượng mưa ít nhất 200mm trút xuống nhiều khu vực trên cả nước.

Các nhà khoa học cảnh báo, các cơn bão đang trở nên mạnh hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra. Đại dương ấm hơn cho phép bão mạnh lên nhanh chóng và bầu khí quyển ấm hơn giữ nhiều độ ẩm hơn, đồng nghĩa với lượng mưa lớn hơn.