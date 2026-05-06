Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều nay (6/5), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã chính thức mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Hagupit. Đây là cơn bão số 5 xuất hiện tại khu vực này trong mùa bão năm 2026, ngay sau siêu bão Sinlaku.

Theo dữ liệu quan trắc, lúc 13h chiều nay, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 147,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hiện tại, bão còn cách Philippines khoảng gần 2.000km về phía Đông.

Ảnh vệ tinh bão Hagupit. Nguồn: Cục Khí tượng Nhật Bản (JMA)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Hagupit di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ chậm, từ 5-10km/h. Sau đó, dưới tác động dẫn đường của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, bão sẽ chuyển hướng di chuyển theo phía Tây Tây Bắc.

Đáng chú ý, các chuyên gia khí tượng nhận định xác suất bão Hagupit vượt qua Philippines để đi vào Biển Đông là không cao (dưới 20%). Nguyên nhân chính là do trên khu vực Biển Đông của Việt Nam, ở độ cao 5.000m, đang tồn tại một lưỡi áp cao cận nhiệt đới mạnh. Khối khí này đóng vai trò như một "bức tường thành" ngăn cản, khiến bão khó có thể tiến sâu vào vùng biển nước ta.

Về cường độ, bão Hagupit có thể đạt cực đại ở mức cấp 10. Tuy nhiên, nhiều khả năng khi tiến gần đến vùng biển phía Đông của Philippines, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dù xác suất ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền là thấp, nhưng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý rằng dự báo từ các mô hình quốc tế sau 2 ngày tới hiện vẫn còn phân tán và chưa có sự thống nhất cao.

Các cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao mọi diễn biến của cơn bão này để kịp thời đưa ra các bản tin cập nhật tiếp theo.