Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/5, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì ngày nắng, nhiệt độ tăng nhẹ với mức nhiệt cao nhất 31-33 độ; đề phòng chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Hầu hết các vùng trên cả nước đều có nắng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6/5, không mưa, ngày nắng; trời vẫn khá dịu mát dù nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ 1-2 độ so với hôm qua, lên mức 31 độ.

Hình thái thời tiết trên duy trì khoảng 2 ngày nữa, khoảng 8-9/5, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Đáng chú ý, đợt thiên tai này rơi vào thời điểm cuối tuần và tiềm ẩn nguy cơ cao về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ đến Nam Bộ ngày 6/5 có nắng với mức nhiệt cao hơn, trên 33-34 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 6/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.