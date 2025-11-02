Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng trưa và chiều 2/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đêm 2-4/11, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm ngày 2/11 đến sáng sớm ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/11, trời lạnh, có mưa rải rác, đêm trời chuyển rét; nhiệt độ chỉ dao động từ 18-23 độ.

Không khí lạnh tăng cường vào miền Bắc. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày và đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 5/11 mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết ngày 2/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh; đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; đêm trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.