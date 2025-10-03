Trang tin Philstar dẫn số liệu do giới chức Philippines công bố cho biết, vào 8h sáng 3/10 (giờ Manila), vị trí bão Matmo đang ở vùng biển ngoài khơi thành phố Dilasag thuộc tỉnh Aurora. Sức gió ở vùng gần tâm bão đạt 130 km/h, giật lên 180 km/h trong khi vẫn di chuyển theo hướng tây - tây bắc với vận tốc 25 km/h. Dự kiến, bão Matmo sẽ đổ bộ vào tỉnh Aurora hoặc tỉnh Isabela của Philippines vào trưa 3/10.

Gió mạnh ở tỉnh Isabela, Philippines, do ảnh hưởng của bão Matmo. Video: Inquirer/Mạng xã hội X

Cục Khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, cơ quan này đã nâng mức cảnh báo thiên tai đối với nhiều khu vực ở đảo Luzon như miền bắc tỉnh Aurora; miền trung và miền nam tỉnh Isabela; miền nam tỉnh Abra… Dự kiến, trong 12 giờ tới, các khu vực trên sẽ hứng chịu sức gió bão với vận tốc từ 118-184 km/h.

Cơ quan hàng không dân sự Philippines (CAAP) sáng 3/10 đã ra thông báo hủy bỏ hơn chục chuyến bay nội địa trong không phận đảo Luzon do bão.

“Chúng tôi khuyến cáo các hành khách bị ảnh hưởng bởi việc hủy chuyến nên liên lạc với các hãng hàng không để đặt lại vé cũng như cập nhật lịch trình bay. Việc hủy các chuyến bay diễn ra trong bối cảnh khu vực phía bắc đảo Luzon đang xuất hiện nhiều cảnh báo về gió mạnh và mưa lớn do bão Matmo gây ra”, trích thông cáo của CAAP.