Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay (21/6), vị trí tâm bão Mekhala cách khu vực phía Đông của Philippines khoảng 1.800km, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12 (trong 24 giờ qua cường độ bão đã mạnh thêm 2 cấp).

Đường đi của cơn bão Mekhala của cơ quan khí tượng Nhật Bản sáng 21/6/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển khá nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20-25 km/h. Cường độ mạnh nhất của cơn bão này được dự báo đạt cấp 13, giật cấp 16.

Khoảng ngày 24/6, khi di chuyển tới khu vực phía Bắc của đảo Lu-dông (Philippines), bão Mekhala sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực phía Đông Nam Nhật Bản.

Hiện tại, bão Mekhala chưa có dấu hiệu di chuyển vào vùng Biển Đông của Việt Nam. Các cơ quan khí tượng trong nước vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão này để kịp thời cập nhật thông tin.

Cùng với diễn biến của bão Mekhala, cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định chung về mùa mưa bão năm 2026. Cụ thể, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền.

"Thời gian bão có thể xuất hiện tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm", cơ quan khí tượng nhận định.