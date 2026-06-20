Chiều 20/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin dự báo đường đi của bão Mekhala. Theo đó, sáng cùng ngày, áp thấp nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Mekhala.

Đây là cơn bão thứ 7 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Đường đi của cơn bão Mekhala của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Nguồn: NCHMF

Đến 16h, vị trí tâm bão Mekhala ở vào khoảng 14,4N-136,2E, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11. Hiện bão Mekhala còn cách khu vực phía Đông của Philippines vào khoảng 2.000km.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ mạnh nhất cấp 12, giật cấp 16. Khoảng ngày 24/6, khi di chuyển tới khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines), bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực phía Đông Nam Nhật Bản.

"Chưa có dấu hiệu bão Mekhala di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam. Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin.