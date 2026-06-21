Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, ngày 21/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, TP Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Riêng vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt xảy ra nhiều nơi ở Bắc Bộ, Trung Bộ. Ảnh: Bảo Khánh

Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm 37-39 độ; phía Bắc, phía Tây và phía Nam phổ biến 36-38 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ, là từ 11-17h.

Sang ngày 22/6, nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên). Khu vực TP Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhiệt độ cao nhất tăng 1 độ so với hôm trước, với mức 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiệt độ cũng tiếp tục tăng với mức cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Từ ngày 25/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong bản tin dự báo nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa, cửa kính...

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 21/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, riêng phía Nam có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.