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Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, Hà Nội chạm ngưỡng 39 độ

Chiều 20/6, bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong hai ngày 20-21/6, khu vực Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng cục bộ, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng và trung du. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tuy nhiên, từ ngày 22-24/6, hình thái thời tiết này sẽ nhanh chóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên).

Miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Ảnh: Nam Khánh

“Cường độ nắng nóng trong giai đoạn này tăng mạnh, chạm ngưỡng 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Đỉnh điểm nắng nóng gay gắt sẽ tập trung tại khu vực đồng bằng, đặc biệt là các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình và Thủ đô Hà Nội”, bà Hồng Vân nhấn mạnh.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn tùy thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trung Bộ nắng nóng kéo dài, đỉnh điểm trên 40 độ

Tại miền Trung, thời tiết oi bức gay gắt được dự báo sẽ kéo dài liên tục trong nhiều ngày tới. Phạm vi ảnh hưởng nắng nóng trải dài từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến khoảng ngày 25/6, cường độ nắng nóng tại Trung Bộ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Cụ thể, từ nay đến 25/6, nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Trong đó, giai đoạn cao điểm (từ 22-25/6), mức nhiệt tăng vọt lên ngưỡng 37-39 độ, nhiều điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ.

Từ ngày 26/6, nắng nóng vẫn tiếp diễn ở những khu vực này, nhưng cường độ bắt đầu có xu hướng dịu dần.

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài liên tục trên diện rộng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân và các cơ quan, đơn vị sản xuất cần đặc biệt lưu ý sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý; chủ động tắt các thiết bị điện khi không cần thiết nhằm giảm tải cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Bên cạnh đó, các gia đình và cơ sở sản xuất cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống dây dẫn cũng như các thiết bị làm mát để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra chập điện và cháy nổ trong những ngày cao điểm nắng nóng.