Galaxy S26 Ultra được xem là một trong những điện thoại Android tốt nhất hiện nay, đại diện cho đỉnh cao công nghệ di động mà Samsung theo đuổi: thiết kế mỏng nhẹ hơn, hiệu năng mạnh mẽ hàng đầu và hệ thống camera tinh chỉnh để chụp thiếu sáng ấn tượng hơn bao giờ hết.

Galaxy S26 Ultra thực sự khác biệt lại không nằm ở chip hay camera, mà là công nghệ màn hình bảo mật tích hợp. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, điểm khiến Galaxy S26 Ultra thực sự khác biệt lại không nằm ở chip hay camera, mà là công nghệ màn hình bảo mật tích hợp, thứ mà hiện chưa có bất kỳ smartphone nào khác trên thị trường làm được.

Màn hình bảo mật: “vũ khí bí mật” chưa từng có

Galaxy S26 Ultra sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 6,9 inch độ phân giải QHD+ (3120 x 1440 pixel), mật độ điểm ảnh đạt 500 ppi và tần số quét thích ứng 1–120Hz.

Về thông số, đây vẫn là chuẩn mực của phân khúc cao cấp. Nhưng điều đặc biệt nằm ở tính năng bảo mật hiển thị hoạt động ở cấp độ điểm ảnh.

Cụ thể, người dùng có thể thiết lập để giới hạn góc nhìn của các ứng dụng và thông báo nhạy cảm. Khi kích hoạt, nội dung như tin nhắn riêng tư hay ứng dụng ngân hàng sẽ gần như “biến mất” nếu nhìn từ hai bên.

Công nghệ này hoạt động trực tiếp trên từng điểm ảnh, thay vì sử dụng miếng dán hay bộ lọc vật lý như trước đây.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy S26 Ultra là thiết bị duy nhất sở hữu màn hình bảo mật. Ảnh: PhoneArena

Samsung cung cấp hai chế độ: Standard Privacy và Maximum Privacy. Ở chế độ tối đa, chất lượng hình ảnh có thể giảm nhẹ về độ tương phản, nhưng đổi lại là khả năng bảo mật vượt trội.

Đây là tính năng được dự đoán sẽ sớm bị các hãng khác “học hỏi”, nhưng ở thời điểm hiện tại, Galaxy S26 Ultra là thiết bị duy nhất sở hữu.

Bút S Pen tiếp tục được duy trì, giữ vững bản sắc dòng Ultra.

Thiết kế quen thuộc nhưng mỏng hơn đáng kể

Galaxy S26 Ultra tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế bo góc mềm mại thay vì kiểu vuông vức sắc cạnh của các thế hệ như Galaxy S24 Ultra trước đây.

Máy dày chỉ 7,9mm, giảm đáng kể so với mức 8,2mm của S25 Ultra và 8,6mm của S24 Ultra. Chỉ trong hai năm, Samsung đã cắt giảm gần 1mm độ dày, một con số đáng kể trong thế giới smartphone.

Trọng lượng máy đạt 214g, nhẹ hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max (233g). Với những người dễ mỏi cổ tay, đây là khác biệt không nhỏ.

Máy có 6 màu, gồm 4 màu tiêu chuẩn: Cobalt Violet, Sky Blue, Black và White; cùng hai màu độc quyền online: Silver Shadow và Pink Gold.

Việc giữ lại tùy chọn màu đen được xem là bước đi thông minh, đặc biệt trong bối cảnh iPhone 17 Pro Max gây chú ý với tông màu cam nổi bật.

Camera: mở rộng lên f/1.4

Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng cảm biến chính 200MP, nhưng điểm nâng cấp đáng chú ý là khẩu độ mở rộng lên f/1.4, so với f/1.7 trên thế hệ trước. Điều này cho phép thu sáng nhiều hơn gần 50%, tương đương tăng khoảng 1/3 stop ánh sáng trong nhiếp ảnh.

Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng cảm biến chính 200MP. Ảnh: PhoneArena

Kết quả là khả năng chụp thiếu sáng được cải thiện rõ rệt, giảm nhu cầu tăng ISO và hạn chế nhiễu hạt. Đây là bước tinh chỉnh nhỏ nhưng có ý nghĩa thực tế lớn.

Hệ thống tele kép vẫn gồm 3x và 5x. Camera 3x sử dụng cảm biến 10MP, hơi khiêm tốn trong bối cảnh 50MP đã trở nên phổ biến, trong khi camera 5x 50MP cho chi tiết và màu sắc sống động hơn.

Camera siêu rộng đạt 50MP, còn camera selfie 12MP được nâng cấp xử lý AI giúp tái tạo màu da và tóc tự nhiên hơn.

Máy hỗ trợ quay 8K 30fps với định dạng Advanced Professional Video mới. Công nghệ Super Steady Film sử dụng dữ liệu gyro và gia tốc kế theo thời gian thực để giữ khung hình ổn định. Tính năng Frame hỗ trợ quay 4K tự động lấy khung nhờ AI xử lý từ cảm biến 8K.

Bên cạnh đó, Pro Scaler cải thiện độ nét cạnh viền, còn mDNIe (Multi-Domain Neural Image Engine) tối ưu độ chính xác màu sắc, đặc biệt hữu ích khi chụp hoàng hôn, vốn là “bài toán khó” với nhiều smartphone.

Các công cụ AI như Photo Assist, Creative Studio hay Audio Eraser tiếp tục được nâng cấp, cho phép chỉnh sửa ảnh, tạo sticker, xóa tạp âm video trực tiếp trên nhiều ứng dụng.

Hiệu năng Snapdragon mạnh mẽ, tản nhiệt tốt hơn

Galaxy S26 Ultra trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên toàn cầu, thay vì chia thị trường như bản thường và Plus (có thể dùng Exynos 2600). Máy có tùy chọn RAM 12 GB hoặc 16GB (phiên bản 1TB mới có 16GB).

Samsung thiết kế lại buồng tản nhiệt và vật liệu truyền nhiệt mới, giúp tăng 20% khả năng tản nhiệt. Điều này đảm bảo các tác vụ nặng như chơi game hay xử lý video không gây quá nhiệt.

Pin vẫn 5.000 mAh, nhưng sạc nhanh hơn

Dung lượng pin tiếp tục dừng ở 5.000 mAh, năm thứ bảy liên tiếp Samsung giữ nguyên mức này cho dòng Ultra. Trong bối cảnh mức giá 1.299 USD, đây có thể xem là điểm yếu.

Bù lại, tốc độ sạc được cải thiện. Máy có thể đạt 75% pin trong khoảng 30 phút khi sạc có dây. Dù chưa thể so với các hãng Trung Quốc, đây vẫn là bước tiến so với thế hệ trước.

AI và bảo mật: Hệ sinh thái thông minh hơn

Galaxy S26 Ultra được định vị là “AI phone”. Các tính năng như Screenshot Analyzer, Now Brief, Now Bar hay Circle to Search đều được tích hợp sâu hơn. Trợ lý Bixby hỗ trợ điều khiển ngôn ngữ tự nhiên và tìm kiếm web theo thời gian thực.

Galaxy S26 Ultra có giá khởi điểm 1.299 USD. Ảnh: PhoneArena

Tính năng Call Screening cho phép AI trả lời số lạ trước và cung cấp bản ghi nội dung. Secure Elements cùng bảo mật hậu lượng tử tăng cường mã hóa. Privacy Alerts cảnh báo ứng dụng truy cập quyền nhạy cảm, còn Private Album cho phép khóa ảnh, video riêng tư.

Giá không tăng: tin vui hiếm hoi

Galaxy S26 Ultra có giá khởi điểm 1.299 USD cho bản 12GB + 256GB. Trong bối cảnh giá chip tăng 50–60% thời gian qua, việc Samsung giữ nguyên giá được xem là động thái tích cực. Máy mở đặt trước từ 26/2 và chính thức lên kệ ngày 11/3.

Với màn hình bảo mật độc nhất, camera sáng hơn và hiệu năng mạnh mẽ, Galaxy S26 Ultra không chỉ là bản nâng cấp thường niên mà còn là tuyên ngôn công nghệ của Samsung trong năm 2026.

(Theo PhoneArena, CNET)