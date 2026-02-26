Khi Samsung chính thức trình làng dòng Galaxy S26 tại sự kiện Galaxy Unpacked, tâm điểm chú ý gần như ngay lập tức đổ dồn về Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra là tâm điểm chú ý của sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Ảnh: PhoneArena

So với người tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra mới mang đến loạt nâng cấp đáng chú ý: vi xử lý mạnh hơn, sạc nhanh vượt trội, tính năng màn hình bảo mật tích hợp và cải tiến quang học cho camera.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng S25 Ultra vẫn là một trong những flagship Android toàn diện nhất trên thị trường. Với Snapdragon 8 Elite, màn hình hàng đầu, thời lượng pin ổn định và hệ thống camera xuất sắc, khoảng cách giữa hai thế hệ thực tế không quá xa như nhiều người kỳ vọng. Vậy S26 Ultra có thực sự xứng đáng kế nhiệm?

Thiết kế: Mỏng hơn, nhẹ hơn và thay đổi ở cụm camera

Năm ngoái, Samsung đã gây ấn tượng mạnh khi cắt giảm đáng kể độ dày và trọng lượng của S25 Ultra. Vì vậy, ít ai nghĩ hãng có thể tiếp tục “ép cân” thêm nữa.

S26 Ultra mỏng chỉ 7,9mm, giảm từ 8,2mm của S25 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Thế nhưng S26 Ultra vẫn mỏng chỉ 7,9mm, giảm từ 8,2mm của S25 Ultra (và 8,6mm của S24 Ultra). Trọng lượng cũng giảm còn 214g, nhẹ hơn 4g so với thế hệ trước.

Trên giấy tờ, những con số này có vẻ nhỏ, nhưng nên nhớ rằng chính thiết kế mỏng nhẹ đã là điểm bán hàng nổi bật của S25 Ultra trong năm 2025. Việc Samsung tiếp tục tinh chỉnh cho thấy hãng vẫn rất chú trọng trải nghiệm cầm nắm.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt lưng. Cụm camera không còn nằm trong “đảo camera” nổi khối như trước mà được bố trí trực tiếp trên bề mặt, tạo diện mạo liền mạch và khác biệt rõ so với phong cách “camera nổi” của S25 Ultra. Bút S Pen vẫn được giữ lại, khung viền vuông vức bo nhẹ bốn góc tiếp tục duy trì và chuẩn kháng nước bụi IP68 không thay đổi.

Màn hình: Không tăng độ sáng, nhưng thêm lớp bảo mật phần cứng

Samsung không chạy đua thông số độ sáng mới. S26 Ultra vẫn giữ mức sáng tối đa tương đương thế hệ trước, thay vì quảng bá những con số như 3.000 nit. Thay vào đó, hãng bổ sung một tính năng hoàn toàn mới: Privacy Display.

Cùng độ sáng 2.600 nits, nhưng S26 Ultra được trang bị Privacy Display. Ảnh: PhoneArena

Khi kích hoạt, Privacy Display sẽ thu hẹp góc nhìn ngang, khiến người đứng lệch hai bên khó đọc nội dung trên màn hình, trong khi người nhìn trực diện vẫn thấy rõ.

Samsung định vị đây là một lớp bảo mật tích hợp ở cấp độ hiển thị, không chỉ là thủ thuật phần mềm. Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ mạnh yếu và thiết lập kích hoạt tự động khi nhập mã PIN hoặc mở ứng dụng nhạy cảm.

Ngoài ra, các thông số còn lại vẫn quen thuộc: độ phân giải 1440 x 3120 pixel, tần số quét thích ứng 1–120Hz và lớp phủ chống phản chiếu đặc trưng của dòng Ultra.

Hiệu năng và phần mềm: Tập trung mạnh vào AI

S26 Ultra được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy trên toàn cầu, không còn phân chia khu vực bằng Exynos ở bản Ultra. Theo Samsung, CPU nhanh hơn 19%, GPU mạnh hơn 24% và đặc biệt NPU – bộ xử lý AI tăng tới 39% so với S25 Ultra. Rõ ràng, trọng tâm của thế hệ mới là các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Máy cũng sở hữu buồng tản nhiệt hơi nước (vapor chamber) thiết kế lại, giúp duy trì hiệu suất đỉnh lâu hơn khi chơi game hay xử lý tác vụ nặng.

Về cấu hình, bản 256GB và 512GB đi kèm RAM 12GB, còn bản 1TB có RAM 16GB. Chuẩn bộ nhớ nhiều khả năng vẫn là UFS 4.0. Máy xuất xưởng với Android 16 và One UI 8.5, cùng cam kết cập nhật hệ điều hành và bảo mật trong 7 năm.

Đáng chú ý, không có tính năng AI độc quyền nào bị giữ lại cho S26 Ultra. Các trải nghiệm Now Brief, Now Bar hay tích hợp Gemini và Perplexity đều có mặt trên cả S25 Ultra.

Camera: Giữ cảm biến, nâng cấp ống kính

Thông số camera nghe có vẻ quen thuộc: camera chính 200MP, siêu rộng 50MP, tele 3x 10MP và tele 5x 50MP. Tuy nhiên, Samsung đã nâng cấp hệ thống ống kính cho camera chính và tele 5x nhằm thu sáng tốt hơn.

Samsung đã nâng cấp hệ thống ống kính cho camera chính và tele 5x của S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Khi lượng ánh sáng đi vào cảm biến nhiều hơn, chất lượng ảnh, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, hứa hẹn cải thiện rõ rệt. Bước nhảy vọt sẽ dễ thấy nhất ở camera tele 5x.

Về video, S26 Ultra hỗ trợ quay 8K 30 fps và bổ sung 4K 120 fps ở chế độ Pro Video. Máy cũng giới thiệu định dạng APV (Advanced Professional Video), cho phép ghi lại nhiều chi tiết, dải tương phản động và thông tin màu sắc hơn, phục vụ hậu kỳ linh hoạt hơn.

Điều này biến S26 Ultra thành công cụ sáng tạo nội dung nghiêm túc hơn so với người tiền nhiệm.

Pin và sạc: Bước tiến lớn ở tốc độ

Dung lượng pin vẫn giữ ở mức 5.000 mAh. Nếu có cải thiện thời lượng sử dụng, phần lớn sẽ đến từ chipset tiết kiệm điện hơn.

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Khác biệt lớn nằm ở tốc độ sạc. S26 Ultra hỗ trợ Super Fast Charging 3.0 với công suất 60W, đủ để đạt 75% pin trong khoảng 30 phút ở điều kiện tối ưu. Sạc không dây cũng tăng mạnh lên 25W, so với 15W trước đây. Tính năng Wireless PowerShare vẫn được duy trì.

Máy vẫn chưa có hệ thống nam châm căn chỉnh tích hợp, nếu muốn trải nghiệm tương tự MagSafe, người dùng Android vẫn phải dùng ốp lưng hỗ trợ hoặc chuyển sang các lựa chọn như Pixel.

Galaxy S26 Ultra mang đến nhiều cải tiến đáng giá: sạc nhanh hơn, chip mạnh hơn và tập trung vào AI, tính năng Privacy Display độc đáo cùng nâng cấp quang học camera. Đây là những bước tiến rõ ràng.

Tuy nhiên, nếu đang sở hữu S25 Ultra, việc nâng cấp ngay là không thực sự cần thiết. Người dùng không còn ở thời kỳ mỗi thế hệ mới đều tạo ra khoảng cách quá lớn. S26 Ultra không tạo cảm giác “sợ bị bỏ lỡ” quá mạnh.

Dù vậy, với những ai đang cân nhắc bước vào dòng Ultra, Galaxy S26 Ultra là lựa chọn hoàn thiện và cập nhật nhất trong tầm nhìn flagship 2026 của Samsung. Quan trọng hơn, mức giá khởi điểm vẫn giữ ở 1.299 USD, có lẽ là điểm dễ chịu nhất trong toàn bộ lần ra mắt này.

