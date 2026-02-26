Một bên là đại diện ưu tú nhất của Samsung vừa ra mắt tại sự kiện Unpacked, bên còn lại là chiếc iPhone đắt giá nhất của Apple ở thời điểm hiện tại. Cả Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max đều nằm trong nhóm điện thoại tốt nhất thị trường, nhưng sự khác biệt về triết lý thiết kế, công nghệ hiển thị, hiệu năng và camera sẽ quyết định lựa chọn cuối cùng của người dùng.

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: CNET

Màn hình và thiết kế: Samsung chiếm ưu thế về công nghệ hiển thị

Galaxy S26 Ultra sở hữu màn hình AMOLED 6,9 inch, độ phân giải 3.120 x 1.440 pixel cùng tần số quét động 120Hz. Máy tiếp tục được bảo vệ bằng lớp kính Corning Gorilla Armor 2 giúp giảm phản xạ và chói sáng, tương tự thế hệ trước. Tuy nhiên, điểm nâng cấp đáng giá nhất năm nay là tính năng Privacy Display hoàn toàn mới.

Samsung phát triển Privacy Display ở cấp độ điểm ảnh. Hãng bố trí các pixel phát sáng góc rộng (tỏa sáng đa hướng) xen kẽ với pixel phát sáng hẹp (chỉ chiếu thẳng về phía người dùng). Khi kích hoạt, các pixel hẹp sẽ phát sáng theo góc 90 độ, hạn chế tối đa khả năng người bên cạnh nhìn trộm nội dung.

Người dùng có thể tùy chọn ứng dụng hoặc khung giờ cụ thể để tính năng tự động kích hoạt, với hai chế độ gồm Partial Screen Privacy và Maximum Privacy Protection. Ở mức tối đa, độ sáng còn được giảm xuống để tăng hiệu quả bảo mật.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max cũng có màn hình OLED 6,9 inch, độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel và tần số quét thích ứng 120Hz. Apple trang bị lớp Ceramic Shield 2 ít phản chiếu hơn trước, song xét về khả năng chống lóa và bảo mật hiển thị, giải pháp của Samsung vẫn toàn diện hơn.

Cả hai máy đều hiển thị tốt dưới ánh sáng mạnh, nhưng S26 Ultra nhỉnh hơn nhờ độ phản xạ thấp hơn.

Về thiết kế, Galaxy S26 Ultra mỏng 7,9mm và nặng 214g, nhẹ và thanh thoát hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max dày 8,5mm, nặng 233g. Khi cầm trên tay, iPhone cho cảm giác đầm và đặc hơn. Cả hai đều đạt chuẩn kháng bụi, nước IP68.

Samsung cung cấp S26 Ultra với các màu Cobalt Violet, White, Black, Sky Blue, cùng tùy chọn Pink Gold và Silver Shadow bán online. Apple chọn hướng nổi bật hơn với Cosmic Orange, Deep Blue và Silver. Đi kèm S26 Ultra là bút S Pen quen thuộc, trong khi iPhone 17 Pro Max có nút Camera Control và nút Action hỗ trợ thao tác nhanh.

Hiệu năng và AI: Cuộc đua song mã giữa Snapdragon và A-series

Galaxy S26 Ultra được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm RAM tối đa 16GB và bộ nhớ lên tới 1TB. Samsung còn thiết kế lại buồng tản nhiệt vapor chamber để cải thiện hiệu suất khi xử lý tác vụ nặng kéo dài, yếu tố thường thấy trên các mẫu máy gaming.

Khi bật tính năng Màn hình riêng tư, màn hình của Galaxy S26 Ultra gần như chuyển sang màu đen khi nhìn từ các góc cạnh. Ảnh: CNET

Ở phía Apple, iPhone 17 Pro Max sử dụng chip A19 Pro mới nhất, nhanh hơn thế hệ A18 Pro năm ngoái. Con chip này tích hợp các bộ gia tốc thần kinh mới nhằm tối ưu hóa xử lý AI. Máy có các phiên bản lưu trữ 256GB, 512GB, 1TB và 2TB, mức cao nhất trên smartphone hiện nay.

Samsung đã nâng cấp trợ lý Bixby theo hướng hội thoại tự nhiên và hiểu ngữ cảnh tốt hơn. Người dùng có thể đặt câu hỏi như “Màn hình khiến tôi mỏi mắt, tôi nên làm gì?” và hệ thống sẽ gợi ý bật Eye Comfort Shield để giảm ánh sáng xanh.

Bixby hoạt động song song cùng Gemini của Google, với khả năng thực hiện các tác vụ như đặt xe Uber (dù chưa thể tự thanh toán). Bàn phím Samsung cũng có thể gợi ý hành động theo ngữ cảnh.

Apple vẫn đang chuẩn bị cho phiên bản Siri thông minh hơn trong năm nay, nhưng hiện tại A19 Pro đã cho thấy lợi thế về hiệu quả xử lý AI nhờ kiến trúc tối ưu sâu giữa phần cứng và phần mềm.

Về pin, Galaxy S26 Ultra có viên pin 5.000 mAh, sạc nhanh 60W. iPhone 17 Pro Max sở hữu pin 5.088 mAh và có thể sạc từ 0% lên 69% với bộ sạc 40W.

Trong các bài thử nghiệm pin gần đây trên 35 mẫu điện thoại năm 2025, iPhone 17 Pro Max dẫn đầu về thời lượng sử dụng, một điểm cộng đáng kể cho người dùng ưu tiên độ bền pin.

Camera: Samsung nhiều ống kính, Apple tối ưu trải nghiệm

Galaxy S26 Ultra giữ cấu hình bốn camera sau tương tự thế hệ trước nhưng cải thiện khẩu độ. Máy có camera chính 200MP f/1.4 (mở rộng hơn f/1.7), tele 5x 50MP f/2.9, tele 3x 10MP f/2.4 và siêu rộng 50MP f/1.9.

Camera trước 12MP có góc nhìn rộng 85 độ. Samsung cho biết khẩu độ lớn hơn giúp cải thiện chụp đêm và quay video thiếu sáng, song vẫn cần thử nghiệm thực tế để đánh giá chính xác.

Samsung đã cập nhật Bixby trong khi người dùng tiếp tục chờ đợi bản nâng cấp Siri. Ảnh: CNET

Ngược lại, iPhone 17 Pro Max trang bị ba camera 48MP gồm ống kính tiêu chuẩn, siêu rộng và tele 4x, có khả năng quay video chống rung ở mức zoom 8x. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở camera trước đặt cạnh Dynamic Island. Apple bổ sung camera selfie dạng vuông mới, cho phép tự động chuyển đổi khung hình dọc – ngang mà không cần xoay điện thoại, mang lại trải nghiệm linh hoạt và sáng tạo hơn.

Samsung tuyên bố công nghệ “AI ISP” giúp cải thiện chất lượng selfie, nhưng để vượt qua khả năng xử lý và tối ưu hình ảnh đặc trưng của Apple sẽ là thử thách không nhỏ.

Với mức giá khởi điểm 1.299 USD cho Galaxy S26 Ultra và 1.199 USD cho iPhone 17 Pro Max, cả hai đều là khoản đầu tư lớn. Samsung nổi bật với công nghệ màn hình tiên phong, tính năng bảo mật hiển thị độc đáo và hệ thống camera đa dạng tiêu cự. Apple lại ghi điểm nhờ hiệu năng tối ưu, thời lượng pin xuất sắc và trải nghiệm camera trước đột phá.

Cuộc đối đầu này không chỉ là so sánh thông số, mà còn là sự khác biệt về hệ sinh thái và triết lý phát triển sản phẩm. Lựa chọn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc người dùng ưu tiên sự linh hoạt, tùy biến của Android hay tính đồng bộ và tối ưu sâu của iOS.

(Theo CNET, PhoneArena)