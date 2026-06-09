Theo hãng tin Axios, ông Trump đã có một số cuộc điện đàm căng thẳng với ông Netanyahu kể từ khi Iran hồi tuần trước tuyên bố họ sẽ đình chỉ đàm phán với Mỹ vì các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào Lebanon.

Các điều kiện của Iran cho một thỏa thuận hòa bình với Mỹ bao gồm cả việc chấm dứt các hành động thù địch trên “tất cả các mặt trận”, kể cả ở Lebanon, nơi gần 3.700 người đã thiệt mạng kể từ đầu tháng 3 khi Israel nối lại các cuộc tấn công đáp trả những vụ tập kích xuyên biên giới của nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios hôm 8/6, Tổng thống Mỹ tiết lộ đã cảnh báo Thủ tướng Israel rằng nếu ông Netanyahu "quay trở lại xung đột với Iran, ông ấy có khả năng sẽ phải chiến đấu một mình”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Một số báo cáo khác lại viết ông Trump đã cố thuyết phục ông Netanyahu không nên trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa do Iran phát động vào tối 7/6. Tuy nhiên, theo lời thuật lại của biên tập đài BBC Sarah Smith, ông Netanyahu trả lời rằng các quả tên lửa của quân đội Israel “đang trên đường bay đến Iran”.

Hiện ông Trump, Nhà Trắng và chính quyền Israel chưa bình luận về thông tin do Axios đăng tải.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 7/6 phóng tên lửa tấn công căn cứ không quân Ramat David và nhiều khu vực khác ở Israel. Đáp trả, Không quân Israel rạng sáng 8/6 đã không kích một loạt các mục tiêu ở khu vực miền trung và tây Iran.