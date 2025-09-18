Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/9, Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với trường gió Đông do khối khí biển nên, một số khu vực vẫn có mưa giông, riêng khu vực Nam Phú Thọ, đồng bằng và ven biển có mưa rào và giông rải rác; ngày có nắng gián đoạn.

Nhiều khu vực trên cả nước vẫn có mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở miền Trung, dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng nâng trục lên phía bắc, vì thế, khu vực từ Thanh Hóa - TP Huế có thời tiết xấu, trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng cũng có mưa nhiều nơi, cục bộ mưa to, tập trung về chiều và đêm. Cảnh báo mưa cường suất lớn gây sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp.

Khu vực TPHCM và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, mưa giông về chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/9, có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất vẫn 33 độ, trời dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, bão số 8 có tên quốc tế Mitag đã hình thành trên Biển Đông vào trưa 18/9. Dự báo, chiều tối 19/9, bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu và tan dần; ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp nước ta, nhưng hoàn lưu gây mưa lớn ở miền Bắc.

Dự báo thời tiết ngày 19/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.