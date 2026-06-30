Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao tiếp tục hoạt động trên khu vực Bắc Bộ, từ tối 30/6 đến đêm 1/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ tối 30/6 đến 1/7, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Miền Bắc tiếp tục mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/7, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, sáng có mưa rào và giông rải rác; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng; nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-32 độ.

Đêm 1 và ngày 2/7, Hà Nội tiếp tục nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, ngày có lúc hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố và phía Tây phổ biến 32-34 độ; khu vực phía Bắc và phía Nam 31-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ 2/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng và tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Dự báo thời tiết ngày 1/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng); riêng vùng núi và trung du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; phía Nam có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.