Quảng Ninh, Hải Phòng cũng là trọng tâm mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, miền Bắc và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn kèm giông, lốc, gió giật mạnh và nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Trong ngày 29/6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Quảng Ninh đã xuất hiện mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc mưa lớn dồn dập, trong đó Quảng Ninh - Hải Phòng cũng là tâm mưa. Ảnh: Hoàng Minh

Tính từ 7-15h ngày 29/6, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 50mm như Phình Hồ (Quảng Ninh) 73,6mm; Tả Phìn 1 (Điện Biên) 68,6mm; Chiến Phố (Tuyên Quang) 62,8mm; Km22 (Sơn La) 58,6mm; Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 53,4mm.

Dự báo từ chiều tối 29/6 đến ngày 1/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đáng chú ý, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng được dự báo có lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ rất lớn, vượt 100mm trong vòng 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và tối 29/6, khu vực Nghệ An, từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn còn kéo dài đến đêm 1/7

Theo dự báo, đêm 1/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 2/7, mưa lớn ở miền Bắc có xu hướng giảm dần, những vẫn còn mưa giông rải rác.

Các chuyên gia nhận định, từ ngày 1-5/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông vào khoảng đêm và sáng, lượng mưa phổ biến 50-100mm mỗi đợt, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác.

Ngoài ra, thời kỳ từ 1-9/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 1-3/7 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 1/7, nắng nóng ở Trung Bộ thu hẹp, chỉ còn xuất hiện cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C, sau đó chấm dứt.

Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ nay đến 5/7, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa vừa, có nơi mưa to và giông kéo dài.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần đề phòng giông lốc, sét, gió giật mạnh, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới.