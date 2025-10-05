Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (5/10), vị trí tâm bão số 11 Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Hướng di chuyển của bão số 11 Matmo, cập nhật sáng 5/10. Nguồn: NCHMF

Trong những giờ tới, bão di chuyển Tây Tây Bắc, 20-25km/h và có khả năng đạt cường độ mạnh cực đại cấp 13 vào trưa nay. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Đông Nam; sức gió giảm xuống cấp 12, giật cấp 15.

Khoảng 12 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Đến 4h sáng 6/10, vị trí tâm bão trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Cường độ bão lúc này giảm xuống cấp 9, giật cấp 12 và suy yếu dần.

12 giờ sau đó, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h và giảm cấp nhanh. Đến 16h ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Và đến 4h sáng 7/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ.

Tác động của bão trên biển

Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều nay (5/10), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối nay, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nước dâng và ngập lụt ven biển

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông từ chiều và tối nay.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển và vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm, bao gồm tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè và tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; nguy cơ ngập úng lớn do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Gió mạnh và mưa lớn trên đất liền

Từ đêm nay, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Với cấp gió này có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa; không thể đi ngược gió. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Đồng thời, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng thời tiết Hà Nội, ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Tuy nhiên, dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết 7/10 có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý, hiện tượng giông lốc trước và trong khi bão ảnh hưởng. Bão Matmo có hoàn lưu bão rộng nên nguy cơ xuất hiện giông lốc sớm, khi bão chưa ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Trọng tâm là khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực Đông Bắc Bộ. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm bởi tính bất ngờ, không thể dự báo trước và sức phá hủy rất lớn.