Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (18/10), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt Hà Nội giảm thấp nhất 19 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Riêng thời tiết khu vực Hà Nội, do ảnh hưởng của những hình thái trên, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ đêm 19/10, trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Cũng từ ngày 19/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-4,5m.

Từ chiều tối và đêm 19/10, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm 19/10, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và giông, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa to.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.