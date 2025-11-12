Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (12/11), bão số 14 Fung-Wong (Phượng Hoàng) trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11; giảm 2-3 cấp so với chiều qua do tương tác với không khí lạnh.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 14, cập nhật lúc 8h ngày 12/11/2025. Nguồn: NCHMF

Dự báo, trong ngày và đêm nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, dần tăng tốc (10-15km/h), đi ra khỏi Biển Đông, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h sáng mai (13/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc), cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, tăng tốc lên 25-30km/h. Đến 19h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc).

Như vậy, bão Phượng Hoàng gần như không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, hôm nay ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Như vậy, từ đầu năm 2025 đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 19 xoáy thuận nhiệt đới (14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới), khiến năm nay trở thành năm có số xoáy thuận nhiều thứ hai trong 30 năm qua; sau năm 2017 với 20 cơn (16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới).

Gần nhất, bão Kalmaegi (ngày 6/11) mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai làm 6 người chết, 26 người bị thương, thiệt hại khoảng 7.800 tỷ đồng.

Trước đó, các cơn bão như Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen gây mưa lũ lớn tại miền Bắc và Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng tới, Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.