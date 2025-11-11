Thông tin với VietNamNet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong khoảng 4-5 ngày vừa qua, các tỉnh miền Bắc liên tục có mưa, độ ẩm không khí cao, gây cảm giác nồm ẩm khó chịu.

Tuy nhiên, ông Lâm cho biết, tình trạng này đang giảm dần và sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay (11/11).

“Từ ngày 12/11, Bắc Bộ sẽ chấm dứt hoàn toàn hiện tượng nồm ẩm, thời tiết chuyển sang trạng thái ít mây, ngày có nắng, trời khô ráo. Đây được xem là giai đoạn chuyển tiếp trước khi không khí lạnh mạnh tràn về”, ông Lâm chia sẻ.

Đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống khoảng giữa tháng 11

Ông Lâm cho biết, khoảng ngày 16-17/11, một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh dự kiến ảnh hưởng đến nước ta. Dưới tác động của khối khí lạnh này, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ giảm rõ rệt.

Thời tiết miền Bắc sắp rét rõ rệt. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Dự báo mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng có khả năng xuống dưới 17 độ, vùng núi thấp dưới 16 độ, cùng với đó thì nền nhiệt cao nhất trong ngày cũng có thể giảm xuống dưới 22 độ.

Đồng thời, ông Lâm cũng nhận định, không khí lạnh hoạt động mạnh nhất thường rơi vào giai đoạn tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau.

Dự báo mùa đông 2025-2026, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh miền Bắc ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025 và gia tăng trong tháng 1 và tháng 2/2026.

Trong các đợt rét sâu, không chỉ vùng núi mà cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) đều có thể chịu ảnh hưởng. Một số khu vực vùng núi cao như Yên Bái (cũ), Lạng Sơn có khả năng xuất hiện sương muối, băng giá, thậm chí mưa tuyết nếu nhiệt độ xuống thấp kết hợp với độ ẩm cao.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân miền Bắc cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ trong thời điểm giao mùa. Nông dân cũng cần chú ý bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước các đợt rét sắp tới.