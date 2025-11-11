Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra dự báo xu thế khí hậu trong thời kỳ 1 tháng tới (từ 11/11-10/12/2025).

Theo đó, trong thời kỳ dự báo, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm: trên Biển Đông là 1,2 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,4 cơn).

Bão số 14 vẫn đang di chuyển chậm hướng lên phía Bắc và dự báo trong 24 giờ tới sẽ đi ra khỏi Biển Đông. Nguồn: NCHMF

Tại các tỉnh, thành phố từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện một vài đợt mưa rào và giông, tập trung trong tháng 11/2025.

Trong đó, tổng lượng mưa từ phía Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 30-60%; các khu vực khác cao hơn từ 10-30%; riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị được dự báo thấp hơn 10-30%.

Thời kỳ 1 tháng tới, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

Do đó, nhiệt độ trung bình tại phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi phổ biến thấp hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại phổ biến thấp khoảng 0,5 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để có phương án ứng phó phù hợp.

Về bão số 14 Fung-Wong, lúc 14h chiều nay (11/11), cơ quan khí tượng cho biết, bão vẫn đang di chuyển chậm (5-10km/h), hướng lên phía Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ đi ra khỏi Biển Đông.

Tuy nhiên, các tàu thuyền hoạt động ở khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông cần đề phòng gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.