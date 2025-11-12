Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Ngày 12/11, miền Bắc và Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng; Bắc Bộ sáng và đêm trời se lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các ngày 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm, ở các khu vực này trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/11, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng với mức nhiệt dao động 20-27 độ.

Ngoài ra, các khu vực khác ổn định với hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cho biết, sau hai ngày hoạt động trên Biển Đông và trở thành cơn bão số 14, hôm nay (12/10), bão Fung-Wong sẽ di chuyển lên phía Đông Bắc, ra khỏi Biển Đông, hướng về khu vực Đài Loan (Trung Quốc). Sau đó, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành một vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết ngày 12/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.