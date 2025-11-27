Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (27/11), vị trí tâm bão số 15 Koto đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Như vậy, so với 24 giờ trước, cường độ bão đã tăng liền 4 cấp và tốc độ giảm nhẹ.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15, phát lúc 5h ngày 27/11. Nguồn: NCHMF

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão tiếp tục có xu hướng di chuyển chậm lại và bắt đầu đổi hướng liên tục. Từ khoảng 24-48 giờ tới, bão suy yếu dần do tương tác với không khí lạnh.

Cụ thể, ngày và đêm nay, bão đi theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10km/h và cường độ ít có khả năng thay đổi. Đến 4h sáng mai, tâm bão ở trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc. Cường độ bão lúc này duy trì cấp 12, giật cấp 15.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng đi theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h, cường độ có khả năng suy yếu dần. Đến 4h sáng 29/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cường độ giảm còn cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

24 giờ sau đó, bão lại đổi hướng đi theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ rất chậm, chỉ 3-5km/h và cường độ giảm tiếp. Đến 4h sáng 30/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cường độ cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 15 Koto có thể tương tác với không khí lạnh, khiến quỹ đạo và cường độ trở nên phức tạp.

Bão có xu hướng đi chậm lại là do áp cao cận nhiệt đới (chi phối đường đi của bão) suy yếu. Khi đi vào khoảng kinh tuyến 112-113, bão đi lệch lên phía Bắc.

Trong hôm nay, bão còn di chuyển trong vùng nước biển ấm 27-28 độ. Sau đó, khi không khí lạnh xuống và bão đi vào kinh tuyến 112-113, nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn nên bão suy yếu.

Các chuyên gia khí tượng nhận định diễn biến bão số 15 Koto theo hai kịch bản. Trong đó, kịch bản thứ nhất (xác suất khoảng 80%) là bão sẽ chuyển hướng lên phía Bắc khi tiến vào vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa, cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông, suy yếu dần thành vùng áp thấp trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung. Với kịch bản này, trên đất liền ít khả năng có gió bão; có thể xuất hiện mưa vừa dưới 50mm/ngày, một số nơi ở ven biển mưa 50-100mm/ngày.

Kịch bản thứ hai (xác suất 20%), bão không đổi hướng mà đi thẳng vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Với kịch bản này, bão sẽ gây gió mạnh trên cấp 6 ở trong đất liền, mưa có thể 100-250mm ở vùng ven biển từ Đà Nẵng - Lâm Đồng trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12.

Các mô hình dự báo hiện nay còn phân tán cả về cường độ lẫn quỹ đạo, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến, các hình thế chi phối quỹ đạo và cường độ bão để cập nhật trong các bản tin dự báo tiếp theo.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão số 15, ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.