Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét khô với sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; có nơi dưới 7 độ và khả năng xuất hiện sương muối.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/11, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, trời ít mây, không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 11-13 độ, phía Bắc 12-14 độ, phía Nam và trung tâm 13-15 độ.

Thời tiết Hà Nội hanh khô, ngày nắng, đêm rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trưa và chiều cùng ngày, Hà Nội nắng hanh, ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ. Độ ẩm trong không khí ở mức rất thấp, dao động 50-60%. Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 30/11.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, sáng nay, bão số 15 Koto đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đồng thời bắt đầu di chuyển chậm lại và liên tục thay đổi hướng. Dự báo, bão sẽ gặp khối không khí lạnh và bắt đầu suy yếu dần trong 24-48 giờ tới.

Dự báo thời tiết ngày 27/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ; vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 12-15 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây có mưa rào và giông vài nơi. Phía Nam có mây; đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.