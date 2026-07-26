Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (26/7), bão số 2 Noul trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão, phát lúc 5h ngày 26/7/2026. Nguồn: NCHMF

Trong 12 giờ tới, bão đổi hướng, di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ suy yếu còn cấp 8, giật

cấp 10. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn chịu cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

12 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 27/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), cường độ giảm tiếp thành vùng áp thấp, dưới cấp 6.

Như vậy, bão số 2 không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão Noul, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, sóng biển cao 3-5m. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.