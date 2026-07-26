Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Miền Bắc giảm mưa rõ rệt, ngày nắng gián đoạn. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/7, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố 33-35 độ; các khu vực còn lại 32-34 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối, các khu vực này cùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Dự báo trong những ngày tới, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 26/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu Tây Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.