Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/8, bão số 5 (Kajiki) vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị gây mưa lớn, gió mạnh đến cấp 14. Vùng mưa mở rộng ra nhiều khu vực.

Cụ thể, từ đêm 24 đến ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Quảng Trị, Huế có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Tâm điểm mưa lớn, gió mạnh do bão số 5 ở khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Ảnh minh họa: T.Lương

Ngoài ra, ngày 25/8, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/8, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; mức nhiệt giảm, cao nhất 29 độ, trời dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 25/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đồng bằng, ven biển có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; vùng núi, trung du có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4; riêng vùng ven biển đêm gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông; riêng Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15, riêng Huế gió nam đến đông nam cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và giông. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.