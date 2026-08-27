“Đau nhưng phải tiếp tục!”, đó là cách báo chí Thái Lan mô tả về phản ứng của Madam Pang, Chủ tịch FAT, sau trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, tối 26/8.

Madam Pang trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ảnh: FAT

Người đứng đầu bóng đá Thái Lan gửi lời cảm ơn người hâm mộ sau khi Thái Lan một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu ASEAN Cup 2026, nhìn Việt Nam nâng cúp lần thứ 4.

Madam Pang - hay tỷ phú Nualphan Lamsam - có mặt trên sân Mỹ Đình và chỉ biết nhìn Thái Lan bất lực trước Việt Nam.

Thái Lan có 2 lần vượt lên dẫn trước, nhưng Việt Nam đều gỡ hòa thành công. Với tổng tỷ số chung cuộc 4-2, lần thứ 4 “Những chiến binh Sao Vàng” vô địch Đông Nam Á.

Sau khi kết thúc trận lượt về chung kết, Madam Pang đăng tải thông điệp ngay trên sân Mỹ Đình.

Vị nữ chủ tịch đầu tiên của FAT viết một thông điệp ngắn: “Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các CLB. Cảm ơn tất cả những tiếng cổ vũ của người hâm mộ”.

Việt Nam vô địch ASEAN Cup cả 2 lần trong nhiệm kỳ Madam Pang quản lý bóng đá Thái Lan. Ảnh: S.N

Như vậy, trong nhiệm kỳ kéo dài được 2 năm của mình, Madam Pang trở thành nhân chứng lịch sử theo cách không mong muốn, khi luôn phải chứng kiến “Voi chiến” thua ở chung kết trước Việt Nam.

Tại ASEAN Cup 2024, Madam Pang cùng Thái Lan nhìn Xuân Son và các đồng đội giành cúp. Ngay sau đó là nhiều bê bối tài chính của FAT từ nhiệm kỳ trước bị phanh phui, đến mức nữ tỷ phú 60 tuổi phải nhập viện vì kiệt sức.

Ở nhiệm vụ tiếp theo, đội tuyển Thái Lan sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2026.

“Voi chiến” nằm ở Division 1, cùng bảng với Việt Nam, Pakistan và Philippines. Các trận đấu của bảng này được tổ chức tại Indonesia.

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