1. Vị thế đội đầu bảng dường như tiếp thêm sinh lực cho Barcelona trong cuộc hẹn “rực lửa” với Atletico Madrid.

Barca của Hansi Flick nhìn khác hẳn, cả về lối chơi và tinh thần, khi đứng trên đỉnh bảng, nhất là trong bối cảnh Real Madrid vừa chùn bước và đánh rơi phong độ mỗi lần rời Bernabeu.

Barca thắng Atletico ấn tượng. Ảnh: EFE

Đội bóng xứ Catalan có một trận xuất sắc, lần đầu tiên trong mùa giải không thua ở các trận đấu lớn, nổi bật với Pedri và Raphinha, rồi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi hai ngôi sao ấy bùng nổ để lật ngược thế trận thành 2-1.

Atletico, sau khi thiết lập kỷ lục trận thứ 15 liên tiếp ghi bàn mở tỷ số, không chỉ bất lực trong việc đáp trả cú hích của Barca dù còn đủ thời gian và lực lượng, mà còn để thủng lưới thêm lần nữa bởi Ferran Torres trong thời gian bù giờ.

Đại diện thủ đô chấm dứt mạch 6 trận thắng liên tiếp trong nỗi thất vọng của Diego Simeone – người tiếp tục bất lực trong việc giành chiến thắng tại Camp Nou.

2. Những cú ngược dòng vốn là “đặc sản” của Barcelona, đội khác hẳn so với hình ảnh ở London như lời hứa của Hansi Flick: một tập thể tham vọng, dám mạo hiểm với lối chơi của mình, trong vai trò nhà đương kim vô địch La Liga.

Niềm tin và sự quyết tâm của các cầu thủ lan tỏa khắp khán đài Camp Nou để quật ngã đối thủ đang vào phom, bất bại kể từ tháng Tám vừa qua.

Thật khó để nói các kế hoạch của HLV hay đội hình xuất phát có ý nghĩa đến đâu mỗi khi Barca chạm trán Atletico. Phần lớn các trận đấu giữa hai đội thường lên xuống thất thường, đầy biến động, khó lường và vì thế rất khó dự báo cho cả đôi.

Canh bạc của Simeone với Cardoso ở tuyến giữa chỉ kéo dài chưa đầy 1/3 hiệp một vì chấn thương; còn thử nghiệm Nico Gonzalez khép lại ngay sau giờ nghỉ.

Kịch bản từ đầu mùa báo hiệu Atletico sẽ là đội mở tỷ số, và Camp Nou cũng không ngoại lệ: Alex Baena lao đi rất nhanh rồi vẩy bóng qua nách thủ môn Joan García từ đường chọc khe của Molina. Bàn thắng được VAR công nhận vì Pau Cubarsi làm hỏng bẫy việt vị.

Raphinha mang lại giá trị đặc biệt cho Barca. Ảnh: MD

Sự mong manh nơi hàng thủ đe dọa thứ bóng đá tấn công đẹp mắt của Barca. Dẫu vậy, họ vẫn lưu thông bóng trơn tru quanh Pedri, và gia tăng sức ép bằng sự quyết liệt của Raphinha.

Từ sự kết hợp này, Barca tìm lại phiên bản tốt nhất của mình: cầm bóng chắc hơn, pressing quyết liệt hơn và kiểm soát nhịp độ tốt hơn Atletico.

Chính từ đường chuyền xé tuyến của Pedri, Raphinha thoát xuống gạt bóng chân trái qua Jan Oblak, dứt điểm chân phải vào lưới trống.

Dani Olmo mang về phạt đền, nhưng Lewandowski đưa bóng lên khán đài tặng khán giả. Trước đó, trong trận thua Sevilla, anh cũng hỏng penalty.

Dẫu vậy, khán đài vẫn tiếp sức cho Barca tràn đầy năng lượng, luôn sẵn sàng tìm thêm bàn thắng.

3. Những đường bóng sau lưng cặp trung vệ Cubarsi và Gerard Martin giữ cho Atletico hy vọng. Tuy nhiên, thủ môn Joan Garcia làm việc rất hiệu quả.

Sự vững vàng của Joan Garcia giúp Barca làm chủ trận đấu từ tuyến giữa do Pedri chỉ huy. Từ đó, “Blaugrana” duy trì nhịp độ theo ý mình.

Nếu có mắt xích không ổn định của Barca thì đó là Lewandowski. Sự lúng túng của tiền đạo người Ba Lan được bù đắp bằng lối đá xông xáo mà Raphinha thể hiện, và những khoảnh khắc bùng nổ của Lamine Yamal.

Olmo ghi bàn rồi chấn thương. Ảnh: FCB

Đầu hiệp 2, Yamal có pha nhảy múa trước vòng cấm rồi kiến tạo mười mươi, nhưng Raphinha đá ra ngoài sau khi cố gắng trụ vững.

Sau hơn một giờ đồng hồ, Pedri khởi xướng bóng trung lộ, Dani Olmo phối hợp cùng Lewandowski và xâm nhập vòng cấm tung cú sút vào góc thấp đánh bại Oblak.

Olmo dính chấn thương ngay sau pha lập công, được thay bằng Marcus Rashford. Bị dẫn bàn, Atletico lần lượt tung Sorloth rồi Griezmann vào sân, đẩy cao đội hình khi Barca không còn Pedri (chấn thương) lẫn Raphinha.

Sức ép từ khán đài nâng đỡ đội chủ nhà. Nhờ cổ vũ của các cules, Barca phòng ngự thành công trước đối thủ Atletico thiếu sắc bén, ngay cả trong những tình huống bóng lăn sát vạch vôi khung thành Joan Garcia.

Đến phút bù giờ, Ferran Torres ấn định kết quả 3-1. Barca đã rất khác khi vươn lên đầu bảng, với nghệ thuật điều khiển bóng của Pedri và cảm xúc từ Raphinha.