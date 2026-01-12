Bayern Munich chỉ cần chưa đầy 5 phút để mở tỷ số trước Wolfsburg. Từ quả tạt của Luis Diaz, bóng chạm người Moritz Jenz đổi hướng khiến Fischer lúng túng phản lưới nhà.

Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng đáp trả bằng lối chơi giàu tốc độ. Phút 19, Majer tung đường chọc khe tinh tế để Pejcinovic thoát xuống, dứt điểm lạnh lùng hạ Neuer, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Harry Kane và các đồng đội chơi bùng nổ trong hiệp hai - Ảnh: FCBM

Khoảnh khắc khán đài Allianz Arena trầm xuống không kéo dài lâu. Phút 30, Olise treo bóng chuẩn xác để Diaz bật cao đánh đầu cận thành, tái lập thế dẫn bàn cho “Hùm xám”.

Cuối hiệp một, Wolfsburg suýt phải chơi thiếu người sau pha vào bóng quyết liệt của Jenz với Harry Kane, nhưng VAR không rút thẻ, khiến tiền đạo người Anh tỏ rõ sự bức xúc.

Sang hiệp hai, Bayern hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Olise liên tiếp khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha xử lý kỹ thuật, trước khi tự mình ghi bàn với cú cứa lòng đẳng cấp. Chỉ ít phút sau, sức ép khủng khiếp của đội chủ nhà khiến Jenz lần thứ hai phản lưới.

Các chân sút Bayern Munich thi nhau "nổ súng" - Ảnh: FCBM

Wolfsburg vỡ trận khi Bayern ghi liền hai bàn trong chớp mắt: Guerreiro lập công sau pha dọn cỗ của Harry Kane, rồi chính đội trưởng tuyển Anh tung cú cứa lòng tuyệt đẹp - bàn thắng thứ 20 của anh chỉ sau 16 trận tại Bundesliga mùa này. Olise tiếp tục hoàn tất cú đúp, trước khi Goretzka ấn định chiến thắng hủy diệt 8-1.

Thắng lợi tưng bừng giúp đoàn quân của HLV Vincent Kompany nới rộng cách biệt lên 11 điểm so với Borussia Dortmund, tiến thêm bước dài trong cuộc đua vô địch.

Ghi bàn:

Bayern Munich: Fischer (5' phản lưới), Diaz (30'), Olise (50', 76'), Jenz (53' phản lưới), Guerreiro (68'), Kane (69'), Goretzka (88')

Wolfsburg: Pejcinovic (13')

Đội hình xuất phát

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah, Stanisic; Pavlovic, Bischof; Olise, Lennart Karl, Diaz; Kane

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Moritz Jenz, Koulierakis, Fischer; Svanberg, Arnold; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejcinovic